Järpen lyfte sig i andra och fixade kryss borta mot Ope 2

Ope 2 hade ledningen i halvtid med 2–0 hemma mot Järpen i division 4 Jämtland/Härjedalen i fotboll. Men i andra halvlek kom Järpen mer in i matchen, och fixade till slut ett oavgjort resultat. Matchen slutade 2–2.

– Vi började rätt bra i första halvlek och får både 1-0 och 2-0. Tyvärr stänger vi inte matchen då vi har två bra lägen till men får tyvärr inte in bollen. I andra halvlek kommer Järpen bättre in på oss i pressen och när dom gör 2-1 blir vi lite stirriga vilket leder till att dom även kvitterar. Ett rättvist resultat trots allt. Extra plus till August Lindgren och Simon Danielsson, kommenterade Ope 2:s tränare Mathias Gabrielsson.

Järpens tränare Petter Magnusson tyckte så här om matchen:

– En väldigt dålig första halvlek av oss där vi inte var med alls. Efter tre tidiga byten och en utskällning så gick vi ut med en helt annan inställning och lyckades göra två mål. Ett rättvist resultat sett över hela matchen på en svårspelad plan, liten och blåsigt.

Målgörare för hemmalaget var Carl Panoncillon och Alain-Kessy Kiyuku, och för bortalaget Petter Magnusson och Andreas Engström.

Båda lagen har haft en tuff start på serien, och har två poäng efter tre spelade matcher.

Fredag 17 maj 19.00 spelar Ope 2 hemma mot Tandsbyn. Järpen möter Offerdal hemma på Norrmontage Arena torsdag 16 maj 19.00.