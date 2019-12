Doldisen bakom segern i Visma Ski Classics – tog första svenska herrsegern på fem år: "Lite av en skräll"

Förra vintern valde Östersund SK:s Emil Persson att lägga längdskidåkningen åt sidan för att på allvar satsa på långlopp. Han fick en förfrågan av Ski Team Lager 157 och sedan dess har han representerat teamet. Sedan dess har det gått fort i längdspåret för Persson som gjorde sin första säsong i Visma Ski Classics förra säsongen.

– Jag nappade direkt när jag fick chansen. Det var superkul. Jag hade kanske inte trott att det skulle bli såhär tidigt. Jag är ung och har rätt många år kvar. Jag har alltid tyckt det varit intressant med långlopp. Jag har inte ångrat en sekund och jag saknar inte den traditionella åkningen. Jag har känt tidigt att jag har lite mer fallenhet för långlopp jämfört med de kortare distanserna.

Trots starka prestationer i vintras stod han i helgen för karriärens lopp i italienska Livigno. Han säkrade sin första seger efter en tajt spurtstrid.

En seger som innebär den första för en svensk herråkare på fem år i långloppscupen.

– Det känns faktiskt extra speciellt och stort, det var på tiden. Det var en liten skräll får jag säga. Jag visste att det var ett lopp och en bana som passar mig. Jag åkte bra här i fjol och vet att jag kan prestera här. Jag hade en bra form och på start hade jag en bra känsla.

Han hjälpte även sin lagkompis Andreas Holmgren att säkra Bergströjan.

– Det var väl det jag hade fokus på först under loppet. Det är ganska skönt att ha flera grejer att fokusera på under loppet och inte bara målet. Efter det hade jag fortfarande en bra kropp och jag var pigg, då var det bara att försöka ligga med hela vägen in till upploppet och göra en bra spurt, säger han.

De var flera åkare in på upploppet som kämpade om pallplatserna. Persson fick ett bra utgångsläget på upploppet och lyckades hela vägen fram.

– Jag hade lite tur som fick ett ledigt spår, då var det bara att köra all in, säger han.

Är du en vass spurtare?

– Det är mitt starkaste kort. Jag har visat det tidigare någon vända men det var väldigt viktigt.

Säsongen har bara börjat och härnäst väntar La Venosta i Italien.

– Närmast handlar det om att försvara ledarvästen. Vasaloppet är det största loppet under säsongen. Jag tror att jag kan ha bra chanser då. Det är ett lopp som passar mig, säger han.