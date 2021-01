Domen i Norrbotten: Fullmäktige var olagligt – så påverkas politiska beslut i Östersund

Det var strax innan jul som ett delvis digitalt och delvis fysiskt fullmäktigemöte i Luleå kommun genomfördes. Men då alla ledamöter inte kunnat se varandra så överklagades mötet till förvaltningsrätten som inhiberade alla beslut som fattats i väntan på slutgiltig dom.

Den domen har nu kommit.

Förvaltningsrätten meddelar att alla beslut som fattades på mötet ska upphävas och bakgrunden är den uppdelning av fysiskt och digitalt möte som Luleå kommun genomförde. För trots att domstolen anser att det inte finns ett ”absolut krav” att alla deltagande ledamöter kan se och höra varandra under hela mötets gång, så menar de att distansdeltagarna i just detta möte ”inte vid något tillfälle” kunde se de ledamöter som fanns med fysiskt annat än när de ställde sig i talarstolen. En ledamot tappade dessutom möjligheten att se både presidiet och andra ledamöter under en period av sammanträdet.

”Detta är enligt domstolens mening sådana brister att de grundläggande kraven på distansdeltagande inte kan anses uppfyllda” skriver förvaltningsrätten i sin dom, och förkunnar alltså att mötet brutit mot lagen.

Hanna Wagenius (C), kommunfullmäktiges ordförande i Östersund, har följt utvecklingen i Luleå med stort intresse. Hon har känt oro för hur ett ogiltigförklarande ska påverka även Östersunds kommun, men beskedet att det inte är ett absolut krav att samtliga ledamöter ska se varandra hela tiden gör henne lugnare. I Östersund har man inte haft ett problem med att ledamöter som deltagit fysiskt inte setts av dem som deltagit via länk.

– Det är en väsentlig skillnad mot hur det ser ut under Östersunds fullmäktige. Så jag är lugnad av förvaltningsrättens besked. Står sig detta i instanserna uppöver så behöver inte vi oroa oss att våra fullmäktigen ska ha varit på något vis olagliga, säger Hanna Wagenius.

– Jag som ordförande och mina vice ordföranden sitter i salen, men vi har en egen uppkoppling i Teams (digitalt kommunikationsverktyg, reds. anm.) där våra bilder syns, så det har inte alls varit på samma sätt som i Luleå. Vi har kört fullt digitalt och det är jag i dagsläget väldigt tacksam över.

Rättsprocessen lär dock inte vara över ännu. Luleå kommun har nämligen överklagat domen till kammarrätten, rapporterar SVT Norrbotten.