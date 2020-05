Domkapitlet har beslutat att utreda kyrkoherden i Härjedalen

Under måndagen informerades kyrkorådet i Härjedalens pastorat att kyrkoherden Lars Stenman slutat på eget bevåg. Han har under sina tre år som kyrkoherde i pastoratet skickat egna fakturor på drygt 215 000 kronor och många församlingsbor har varit kritiska mot hans bemötande.

En anmälan lämnades in i slutet av april gällande just bemötande. Den kommer från en person som velat starta en barnverksamhet i kyrkans lokaler i en by. Men den personen och kyrkoherden har inte kommit överens om situationen.

Det har också skickats in annat material till domkapitlet med vittnesmål om andra bemötandefrågor.

– Vi har fått information som gör att domkapitlet bestämt sig för att göra en utredning, säger Marie-Louise Olsson-Rautalinko, stiftsjurist i Härnösands stift.

Hon vill inte gå in på vilken typ av material det är som kommit in utöver anmälan. Rent formellt kallas processen som nu inleds att domkapitlet gör ett tillsynsärende.

Lars Stenman slutar efter nästa vecka som kyrkoherde i Härjedalens pastorat, påverkar det er utredning?

– Det spelar ingen roll. Så länge han finns kvar i stiftet som präst i Svenska kyrkan så spelar det ingen roll. Om han flyttar till ett annat stift följer tillsynsärendet vidare dit, säger Marie-Louise Olsson-Rautalinko.

Det som sker nu är att stiftets två jurister utreder vad som hänt och har hjälp av en domarledamot i domkapitlet.

– Det är en hög rättssäkerhet, säger Marie-Louise Olsson-Rautalinko.

Hon liknar processen vid en brottsutredning genomförd av polisen. Utredningen kommer att pågå i flera månader.

– Beslut kommer inte fattas förrän tidigast i höst, säger hon.

Om det skulle komma fram oegentligheter så finns det tre nivåer på påföljder: erinran, prövotid under övervakning och att rätten att vara präst tas bort.

Mellan 2012 och 216 utredde Härnösands stift inga tillsynsärenden.

– Sedan 2019 har vi haft fem, det här är det sjätte, säger Marie-Louise Olsson-Rautalinko.