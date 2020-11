Donners Am glänste i smeten på Östersundstravet: ”Nu var han så där bra igen”

Det var regnigt och blött när Östersundstravet arrangerade Grand Slam 75 under söndagen.

En av dem som knappast klagade på vädret var hemmakusken Per Linderoth efter att hans Donners Am rundat till seger i första DD-avdelningen.

– Nu var han så där bra igen, som vi vet att han kan vara, sa Linderoth.