Dramaserien Åreakuten har premiär – Göran Gillinger om inspelningsveckorna: ”Har aldrig blivit så myggbiten i hela mitt liv”

Göran Gillinger, Karin Bengtsson, Mårten Svedberg, Tiril Wishman Eeg-Henriksen och Nadja Halid är några av skådespelarna med ledande roller i sjukhus- och räddningsdramat Åreakuten.

Den tio avsnitt långa serien, som har premiär på söndag, utspelar sig mestadels i ett somrigt Åre och är en dramatiserad, fiktiv version av verklighetens hjältar där tittaren får följa med de som jobbar på hälsocentral, som poliser och inom räddningstjänsten.

– Det var första gången jag var i Åre, säger Göran Gillinger som tidigare är känd från serier som Rederiet, Beck och Maria Wern.

Serien Åreakuten beskrivs som en blandning av Grey's Anatomy, Chicago Fire och Law and Order.

Göran Gillinger, som spelar rollen som fjällräddaren Tomas, fascinerades av inspelningsmiljön.

– Jag var i Åre från slutet av juni till mitten av augusti förra sommaren. Det var magiskt vackert, men det var makalöst mycket mygg och knott. Jag har aldrig blivit så insektsbiten i hela mitt liv, säger han.

Inspelningen i Jämtland skiljer sig mycket från det Göran Gillinger tidigare gjort i sin karriär. Såväl rollmässigt som miljömässigt.

– Det var mycket som var nytt för mig när jag spelade in den här serien. Jag har inte haft en liknande roll tidigare. Jag har heller inte haft hund i någon annan roll och jag har aldrig befunnit mig på location under en hel inspelningsperiod.

I tre veckor kom Görans fru och två av hans totalt fyra barn och bodde med honom i en hyrd lägenhet i Duved.

– Annars hade det inte gått, säger han.

Så mycket mer än jobb fanns det dock inte tid för, berättar Göran Gillinger.

– Nej, för mig var det väldigt lite fritid. Vi hade tokspäckade dagar. Efter inspelningarna var det hem och käka, umgås med ungarna, plugga text och sova.

Förutom yrkesskådespelare består Åreakuten av många civila bakgrundsfigurer.

– Vi fick äran att träffa många bybor som ställde upp som statister – många superhärliga människor. Jag trodde att alla skulle prata grov norrländska, men så var det inte, säger Göran Gillinger.

Filmteamet arbetade på många platser i och omkring Åre – på torget, i Ullådalen, längs med Fröåvägen, utanför Åre hälsocentral och på Skutan.

– Vi var överallt – i skogen, på fjället, you name it, säger Göran Gillinger som i förra veckan var i Åre ett par dagar ihop med sin tonårsson.

– Jag ville visa honom var jag jobbade förra sommaren. Det var ett kärt återseende, som att komma hem. Vi åkte runt på en massa ställen där vi filmade. Bland annat besökte vi Ristafallet.

Vad var det roligaste under inspelningen?

– Det var nog att filma så mycket exteriört, jag har aldrig varit så mycket utomhus i jobbet som jag var i Åre.

Alla inomhusscener däremot, spelades in i en stor studio i Litauen under hösten.

– Man byggde upp Åre hälsocentral i Vilnius, Lituaens huvudstad, och vi var där i sex veckor och gjorde alla interiöra scener.

Hur ska du se premiären på söndag?

– Jag ska se den ihop med familjen och våra grannar här på landet i Enhörna, utanför Södertälje. Jag hoppas att serien blir väl emottagen med tanke på allt jobb vi lagt ner. Det är en ganska mysig serie och en genre som inte gjorts på många år i Sverige, säger Göran Gillinger och fortsätter:

– Jag hoppas att det blir en vinterversion av serien också. Jag vill gärna se Åre vintertid.