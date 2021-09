Drömträff av inhopparen räddade poäng i galen upplösning – stukade foten i målfirandet

Om första halvlek var en smula segdragen fick matchen mellan Frösö IF och Storfors AIK ett våldsamt liv under andra den halvleken och inte minst under matchens slutskede.

Se bara här:

Minut 84: Jens Andersson kvitterar till 1–1 efter en hörna.

Minut 90+1: Storfors Oskar Forsgren nickar in 2–1 och matchen verkar avgjord.

Minut 90+2: Bollen är i luften och Filip Englund ser läget och drämmer till. En klockren volley en bra bit utanför straffområdet och Storforsmålvaken Ludvig Boman är chanslös.

Förutom målen innehöll andra halvlek flera tveksamma situationer och mycket upprörda känslor. Spelande tränaren Anton Olofsson var tillbaka från avstängning och drog på sig ett nytt gult kort med vad som såg ut att vara en lite farlig tackling. Storforsspelarna ville ha rött.

Två straffsituationer följde med en misstänkt hands i Storforsstraffområdet och en knuff i ryggen i Frösöns straffområde. Storforstränaren Martti Tikkanen blev så upprörd över domarens beslut att fria att han drog på sig en varning.

Och sen kom alltså målen.

Poängräddaren Englund kom in på plan i 77:e minuten när ställningen fortfarande var 1–0. Frösön jagade då febrilt en kvittering och hade bränt några superlägen.

– Det kändes som vi hade dem där när vi gjorde 1–1. Men vi får vara ganska nöjda eftersom 2–1 kom så sent.

– Jag tycker vi gör en bra match. Otur att vi släpper in två mål men vi kämpar på bra och så dunkar vi in två och hämtar upp oss från underläge två gånger, menar Englund.

Du fick till en jäkla träff med din kvittering. Kan du beskriva målet?

– Ja, det är väl 20 meter utanför straffområdet, helvolley, dunkar upp den i krysset. Det är så jag kommer ihåg det.

Hur kändes det?

– Otroligt skönt. Lite för bra för jag skadade mig i firandet.

Det känns unikt. Är det något du brukar göra?

– Nej, jag brukar inte göra mål alls så det kan vara det, skrattar han.

Frösö IF – Storfors AIK 2–2 (0–1)

Mål: 0–1 (15) Joel Carlsson, 1–1 (84) Jens Andersson, 1–2 (90+1) Oskar Forsgren, 2–2 (90+2) Filip Englund

Varningar: Frösön, Anton Olofsson

Publik: 72

Domare: Magnus Wiklund