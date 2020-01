Drönarflygplanet för 150 000 ska ta över helikopterns jobb – flygs utan pilot: ”Himlen kommer vara full av drönare”

Idag gör elbolag som Eon ungefär en inspektion av elledningar per år. Då är det framförallt helikopter som gäller, men även snöskoter och gång.

– Det finns väldigt många fördelar med det här, säger Lena Berglund som är regionchef för området Nord på Eon och fortsätter:

– Dels är det miljöaspekten, helikoptrar drar ju ganska mycket bränsle. Sen minskar det ju i princip alla risker för de anställda också.

Skyqraft tog under torsdagsförmiddagen med sig Eon ut till Kälarne för att visa upp sin drönare och vad man kan göra med den. Det lilla flygplanet lyfter med hjälp av propeller som en helikopter, men använder vingarna för att flyga näst intill ljudlöst och mer energisnålt.

– Den flyger "Beyond visual line of sight" som man säger på engelska, alltså att den flyger långa sträckor där man inte ser den. Just den här kan flyga i upp till två timmar i 70 kilometer i timmen, säger David Almroth.

Drönaren flyger efter en förutbestämd rutt, och vill man påverka kursen, finns inga rattar att använda.

– Det är knappar, till exempel rotera höger, eller vänd och kör tillbaka till ursprungsplats, säger David Almroth.

Se drönarflygplanet lyfta och styras med 360-graderskamera:

Umar Chughtai har lämnat hemlandet Pakistan för många års studier i USA och på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Nu är han drönaransvarig på Skyqraft.

– Den här drönaren kostar runt 150 000 kronor, och vi har inte sett att det finns någon liknande i civilsamhället. Militären använder dem bland annat för marinoperationer, för att se om vatten är säkra eller om det finns fiender i närheten, berättar han.

Företaget, som består av tre personer, grundades i januari 2019, och har fortfarande fullt upp med att övertala branschen om att drönare är vägen att gå.

– Nu vill vi bli experter på elnätet, men vi har stora visioner. Vi kommer att rikta in oss på infrastruktur, och motorvägar, järnvägar, till och med floder har stor nytta av att inspekteras av drönare, säger David Almroth.

När affärerna fått fart, vill drönarexperten Umar växla upp till en värre drönare som kan flyga i tio timmar.

– Men den kostar en miljon kronor, minst, säger han.

Skyqraft är idag ett av företag som fått tillstånd av transportstyrelsen att flyga drönare utom synhåll. I tre veckor har de hyrt ett område på fyra gånger fyra mil utanför Kälarne, där ingen annan har tillåtelse att flyga.

De tror dock att regelverket kommer att följa efterfrågan.

– Himlen kommer vara full av drönare om fem år. Reglerna är idag ganska hårda, men man kan inte stå emot den här vågen. Risken med många drönare i luften är ju för människostyrda flygplan. Men just nu utvecklas det så att alla drönare kommer att kunna synas på radarn i ett flygplan, säger Umar Chughati.

Även Eons regionchef Lena Berglund har stora visioner för att inkludera drönare i elnätet.

– Om man kan skicka upp en drönare när det har varit storm och elnätet är ute, kan det gå väldigt mycket snabbare än i dagsläget att åtgärda. Vi vill ju göra allt för att kunderna ska få ett så bra elnät som möjligt.

Det finns stora steg att ta i drönarutvecklingen, menar också David Almroth.

– En dröm är att kunna använda sig av så kallad lidar, en typ av lasermätare. Det skulle i princip ge oss en en 3D-modell i datorn. Med den tekniken skulle man kunna se hur långt en ledning hänger från marken, hur många centimeter det är från ett älgtorn till ledningen, eller hur stor vinkel det är på en stolpe. Men det är en bit fram dit, säger han.

Med tekniken som Skyqraft hoppas få erbjuda Eon, kommer inspektionen kunna ske från kontorsstolen istället för helikoptern.

– Vi vill ju inte ta folks jobb, men vi människor ska göra det vi är bra på. I det här fallet är det att tänka på det oförutsedda och hitta lösningar, säger David Almroth.

Han får medhåll av Eons Lena Berglund.

– Nya branscher tillkommer och andra faller bort, säger hon.