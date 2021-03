Drygt 20 000 gästar Åre vecka 9 – destinationschefen ger sin lägesbild: ”Vi har ögonen på oss, tonläget är högt och vi har mycket att leva upp till”

– Vi har ögonen på oss, tonläget är högt och vi har mycket att leva upp till. Men jag håller med smittskyddsläkaren Annika Ersson som menar att det inte är fjällen i sig som är problemet, utan när man inte följer restriktionerna – det gäller vare sig man är hemma eller på semester.

Det konstaterar Therese Sjölund, vd för Åre Destination, angående den offentliga debatt som pågår gällande sportlovsfirare som reser till Åre och andra skidorter under brinnande pandemi.

– Vi känner oss trygga med de insatser vi har gjort och löpande gör. Givetvis står vi inför utmaningen med eventuella konsekvenser när restriktioner inte efterlevs. Det räcker ju med att ett fåtal gör det tufft för företagen som har på sitt ansvar att se till att restriktionerna följs, fortsätter hon.

Therese Sjölundh uppger att vecka 9 varje år tilldrar sig ett medieintresse oavsett pandemi eller ej, men att det har helt klart nått nya nivåer i år. Hon tror att fokuset på just skidorter har mycket att göra med att startskottet på pandemin tillskrevs skidorter i Europa. Sedan tog smittan fart på andra skidorter och då råkade det bli så att alla skidorter mer eller mindre drogs med i det här.

Hur upplever du det med tanke på alla insatser och åtgärder ni gjort?

– Såklart är det jobbigt och intensivt i och med att vi hela tiden är med och justerar och levererar utefter att restriktionerna förändras. Det är också jobbigt att vi måste fortsätta försvara oss när vi gör allt vi kan.

Vecka 9 är den mest besöksintensiva sportlovsveckan i Åre. Köerna till skidliftarna är långa, tågperrongen – när morgontåget ankommer – myllrande, parkeringarna fulla och trafiken i byn tät. Hur många som befinner sig i Åre just nu är, enligt Therese Sjölundh, ganska svårt att säga.

– Vanligtvis uppskattar vi att det kommer runt 25 000 personer den här veckan, i år är det – trots en bra boendebeläggning – något lägre i antal. Det är mer utglesat i stugorna då man inte bor åtta personer i ett åttabäddsstuga, utan man bor med sin familj vilket gör att vi har färre gäster i byn nu än under vecka 9 ett vanligt år utan pandemi, säger hon och fortsätter:

– Det är en välbesökt vecka, det är det, men helt utan våra norska gäster som vanligtvis är en stor del i Åre.

Vad tänker du om att smittan i kommunen går upp nu igen?

– Vi hoppades såklart på att den skulle fortsätta minska. Under jul- och nyårsveckorna fick vi ingen ökad smittspridning vilket gav oss en viss trygghet i och med att smittkurvan i stället gick ner, men nu har den tyvärr vänt uppåt – inte bara här utan i hela landet. Det är ett skört läge, men med de insatser och åtgärder som alla företagare i Åre har gjort och gör känner vi oss fortsatt trygga, säger hon.

Alla beslut som fattas är, enligt Therese Sjölundh, väl förankrade och man har en nästan daglig kontakt med bland annat smittskyddet.

– Det viktiga nu är samspelet: att de som besöker oss gör allt de kan för att respektera åtgärderna – it takes two to tango.