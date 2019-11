Dubbelt Själin på andra delen av Sportens stora hockeyranking: ”Det var i princip bara hockey när vi växte upp”

Bröderna fostrades i Östersunds IK, men återfinns numera i SHL. Pontus med topplaget Luleå, Calle i nykomlingen Leksand. Pappa Jörgen kan verkligen sträcka på sig när han går omkring i huset hemma i Lugnvik, utanför Östersund.

Jörgens roll i sönernas utveckling går inte att underskatta. Eller som Pontus säger:

– Pappa och "Mackan" (Markus Åkerblom) var tränare för oss så självklart har de varit bidragande. Sedan var 96-kullen ganska bra och vi sporrade varandra.

Uppväxten i Lugnvik präglades av ishockey.

– Så fort jag och brorsan kom hem från skolan tog vi ut landhockeymålet och spelade. En stod i mål och den andra sköt, berättar Pontus.

Drömde ni om NHL?

– Ja, självklart. NHL har alltid varit det största och det är fortfarande en dröm, alla dagar i veckan.

Just nu är dock allt fokus på Luleå – och Pontus gillar verkligen livet i Norrbotten.

– Jag trivs ofantligt bra här. Sambon kommer härifrån och min farbror Jens är tränare på hockeygym. Dessutom håller jag "Bulan" (Thomas Berglund, tränaren) väldigt högt. Han är engagerad, rak och ärlig. För mig är han Sveriges bästa tränare.

Du gillar alltså den ledarstilen?

– Ja, "Bulan" är alltid "Bulan". Gör du jobbet får du spela, men slarvar du får du sitta på bänken, oavsett vad du heter. Det är hans filosofi och det är klockrent. Men hela vårt tränarteam är Sveriges bästa.

Det låter som att det kommer att bli SM-guld i vår?

– Jag hoppas det.

Pontus Själin har tagit stora kliv de senaste åren. Han är ordinarie i ett topplag i SHL och frågan är om inte det snart kan bli spel i Tre Kronor.

Vad är det främst du vill förbättra?

– Offensiven. Spelet med puck. Att göra mer poäng är inget jag tänker på för fem öre, men däremot att vara mer av ett hot.

De övriga fyra spelarna på listan representerar en blandning av skilda epoker. En är född på 1940-talet, en på 60-talet och tre av de fyra bakom Pontus Själin har slutat med ishockey.

Som nummer 17 och 18 har vi valt placerat två av länshockeyns största profiler i gången tid. Kalle Alander och Jan Segersten.

Alander var den stentuffe backen som kunde göra nästan vad som helst för att vinna. Det gick inte alltid hem hos domarna och det betydde mycket tid i utvisningsbåset.

Det sägs att en del motståndare var rädda för dig?

– Haha! Det är väl tur att det där är presskriberat. Jag hade en otrolig vinnarskalle och ville vinna till varje pris. Jag blev "bättre" med tiden, men när jag var yngre var jag för mycket "på", säger Kalle och skrattar.

Alander började karriären på uterinkar och när väl ishallarna kom fick han också sitt genombrott – i Leksand.

När han värvades dit, år 1969, hade Leksand just vunnit SM-guld.

– Under de här åren var det Leksand och Brynäs som vann det mesta. Konkurrensen på backsidan var tuff i Leksand och ofta spelade vi bara på två backpar, men det gick bra för mig, säger Kalle som ångrar att han inte stannade kvar ett fjärde och ett femte år.

– Jag borde ha gjort det och etablerat mig. Det är något jag tänker på ibland.

I så fall skulle kanske Alander ha fått spela i Tre Kronor. Nu fick han nöja sig med att nästan bli uttagen i Vikingarna (B-landslaget).

Kalle Alander återkom faktiskt till Leksand efter karriären. Den klassiska klubben anställde honom som A-lagstränare 1986/87.

– Jag lämnade familjen här och bodde själv i Leksand. Då var jag inne i tränarcirkusen. Jag hade flera andra anbud att fortsätta, men jag valde att flytta hem och satsa på familjen och jobbet på brandkåren.

... och nu satsar du på trav?

– Haha! Ja, det är helt otroligt vilken grej det har blivit. Jag och Oscar (Berglund, barnbarnet) startade från noll och nu har vi cirka 20 hästar. Jag har tagit både amatörlicens och körlicens och nu bygger vi ett nytt stall för 16 boxar.

På plats 18 hittar vi Jan Segersten. Han var den explosive forwarden som gjorde skillnad. Han levde på sin speed, sin eminenta klubbteknik och sin förmåga att bryta sig loss i anfallszonen.

Inte konstigt att han hamnade i stora klubbar som Timrå, Leksand och Örebro.

– Tiden i Leksand var ju som en dröm. Jag hade lagkompisar som Jonas Bergqvist och Dan Labraaten. I Timrå hade vi också ett väldigt bra lag, med Pecka Lindmark och Tommy Abrahamsson, berättar Jan som var en match från att gå upp i Elitserien med Örebro.

Just Örebro har en speciell plats i Segerstens hjärta. Han har faktiskt representerat klubben även på veterannivå. Både i SM och på stora turneringar. Det har resulterat i både guld- och silver i veteran-SM.

– Senast jag spelade med Örebro var för fem år sedan. Då hade vi riktigt bra lag med bland andra Thomas Sandström och Håkan Åhlund.

Nummer 19 på listan är Nils Bergström. Även här handlar det om en forward vars spel präglades av ett enormt tempo i skridskoåkningen. Intensiteten och trycket i anfallszonen gjorde Bergström till en extremt jobbig motståndare. Efter cirka 240 matcher i SHL och i allsvenskan blev han ett känt ansikte i elithockeyn.

Vad som var höjdpunkten i karriären?

– Jag gick upp i SHL två gånger så det är ett givet svar. Framförallt första gången, med Rögle. Det slår allt annat, säger han.

Hur nöjd är du med karriären?

– Väldigt nöjd. Det är inte så många som får chansen att uppleva det jag var med om. Som liten drömde jag om NHL, men den tanken släppte jag snart. Jag insåg att SHL var så långt jag kunde komma, säger Nisse, som är hedrad över att komma med på vår lista.

– Verkligen. Det är coolt med sånt här.

Bergström slog igenom så pass sent som 24-åring, Då hade han i princip gett upp ambitionen om att spela på heltid i en svenskt elitklubb.

– Det var när jag sänkte mina krav som det blev riktigt roligt att spela och då gick det också bättre, menar han.

Med facit i hand; skulle du ha gjort något annorlunda i karriären?

– Jag har aldrig varit en hockeynörd och kanske hade det underlättat om jag varit mer hängiven, men jag är nöjd.

Nisses nya liv handlar om familjen och utbildningen till polis. Då blir det kanske en smidig övergång från hockeyn med tanke på att han var lite av "polis" i rinken – eller?

- Haha! Nej, nästan tvärtom. Jag satt mest utvisad. Men jag var ganska bra att kontrollera temperamentet. Jag var en intensiv spelartyp och då blev det en utvisningar eftersom jag nog spelade en del på gränsen.

Hur mycket av dagens ishockey följer du?

– Just nu har jag en liten paus, vilket är skönt. Då kan jag få mer tid med barnen, men även för en del andra intressen som jag har.

Längst ned på del 2 återfinns jättetalangen Calle Själin. Placeringen är kanske lite överraskande eftersom han bara är 20 år och just i starten av sin karriär, men hans insatser hittills är anmärkningsvärt starka.

– Calle har varit ordinarie nästan hela säsongen och snittat tolv minuter per match. Han har gjort det bra. Tyvärr har han varit otursförföljd och drabbats av en del skador, men i år har han varit hel, säger Richard Brasar, marknadskoordinator i Leksand.

Här är del 2 av listan:

16. Pontus Själin.

23 år. En allsidig back med många kvaliteter. Östersundare från grunden, med spel från knatteåldern och hela vägen upp till A-laget. Har till dags dato bokförts för cirka 150 SHL-matcher. Ordinarie i årets Luleå, vilket är en bedrift med tanke på hur starkt laget går i SHL.

17. Kalle Alander.

72 år. En av 1960- och 70-talets största profiler i länshockeyn. En stentuff back – även om han började karriären som center – som levde mycket på sin inställning och beslutsamhet att aldrig vika ned sig. Har länshockeyn någonsin haft en större vinnarskalle? Började i Boston, fortsatte i Östersunds IK, innan det blev utflykter i Leksand (som under Alanders tre år tillhörde den absoluta toppen i Sverige), Västerås, Kiruna och Björklöven. Gjorde 32 SHL-matcher för Björklöven. Rundade av karriären i ÖIK och var sedan även tränare för Leksand 86/87. Bosatt i Lugnvik, Östersund och tillbringar numera mycket tid med att träna travhästar hos barnbarnet Oscar Berglund i Brunflo.

18. Jan Segersten.

59 år. En mycket vass forward, med en explosivitet, kreativitet och målkänsla av högsta Sverigeklass. Var en av de som "banade väg" för generationen med Dahlén, Persson, Åkerblom och Wallin. Fick sin hockeyuppfostran i Brunflo. Gick sedan vidare till Östersunds IK och därefter till Timrå. Värvades 1984 till Leksand, där han gjorde två säsonger och 52 matcher i SHL. De sista fem åren tillbringades i Örebro och i Östersunds IK igen. Totalt 100 matcher i Örebro och fina 91 poäng. Att nämna Jan utan att flika in tvillingbrodern Ola går förstås inte. Dessa båda bildade under många år ett fruktat radarpar, inte minst under 1982/83 i Timrå. Då spelade de båda 31 matcher och noterades totalt för hela 74 poäng. Är tillbaka i uppväxtens Hackås, där också bröderna Ola och Tommy bor.

19. Nils Bergström.

34 år. Skridskoskicklig och mycket kraftfull forward, som alltid gjorde sitt jobb till max. Hans spelstil att fullfölja alla moment gjorde honom till en svår motståndare – oavsett nivå. Hade en annorlunda karriärstart med J20 i Vallentuna och sedan J20- och allsvenskt spel i Skellefteå. Vände hemåt till Brunflo, där han presterade fina 45 poäng på 34 matcher i division 1. Karriären tog fart då han värvades av allsvenska Rögle. Det blev starten på en femårsperiod som kom att omfatta totalt 33 matcher i SHL och 211 matcher i allsvenskan. Klubbarna var Rögle, Timrå, Karlskrona och Malmö. Avrundade karriären med 101 matcher och 88 poäng för Östersunds IK. Året som proffs i Italien var också speciellt, liksom hans 73-poängssäsong i Östersund (09/10).

20. Calle Själin.

20 år. Från Östersunds IK. En allsidig back med bra teknik och med förmåga att fatta snabba beslut. Var tidig i utvecklingen, vilket gjorde att han dominerade på pojknivå och även fick chansen i U16-landslaget. Har fått stort förtroende av landslagsledningen och gjort totalt 39 matcher från U16 till U20. Hann med 34 matcher för Östersunds IK i division 1 innan han som 17-åring blev utlånad till Timrå och allsvenskan. Året därefter blev det övergång till Leksand, där han fortfarande spelar. Har i år fått debutera i SHL och spelat 12 av Leksands 16 matcher.