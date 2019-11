Dunderklumpens tecknare Per Åhlin hyllas i dokumentär

När vi möter Per Åhlin i SVT-dokumentären ”I huvet på Per Åhlin” är det som en åldrad man, som lätt förundrad blickar tillbaka på livet och undrar vart alla dagar tog vägen. Men vi möter även honom i tv-klipp som ung, när den fantastiska karriären knappt har börjat.

I de nutida filmklippen går det att känna igen den yngre mannen, men det går också att känna igen de figurer som han har skapat med sin penna genom decennierna. Det är som om han har tecknat fram sig själv.

”Svensk animations fader” har han kallats, Per Åhlin. Animatören bakom en rad klassiker som "Dunderklumpen" och inte minst "Karl-Bertil Jonssons julafton". Han är en institution både inom svensk film och svensk barnkultur.

Henrik Ahnborg och Mattias Oscarssons fina dokumentär berättar om hans resa, från de första samarbetena med Hasse och Tage via alla otaliga bokomslag till scenversionen av Karl-Bertil Jonsson som sattes upp häromåret. Kända personer som han har samarbetat med genom åren ger sina vördnadsbetygelser och barnkulturforskare sätter in honom i ett sammanhang.

Men det som gör dokumentären till mer än en hyllningstimme är det vemod som den åldrade Per Åhlin för in. Hur han kan gräva fram något gammalt verk och förbryllad fråga sig: Har jag gjort det här? Tankarna på alla timmar som lades ner vid ritbordet, alla projekt och år av hans liv som rann ut i ingenting när projekten lades ner. Få kan som Per Åhlin se tillbaka på ett sådant konkret avtryck från yrkeslivet, ändå går det inte att mota funderingarna på om det som har åstadkommits är någonting av värde.

Dokumentären får en också att reflektera kring vad som egentligen är begåvning. Per Åhlin hade det svårt i skolan, ändå blev han en av våra främsta bildskapare. Det är ett snävt utsnitt av förmåga som bedöms i skolan.

Vi har några skapande människor i Sverige som har haft centrala roller för att uppvärdera barnkulturen, med Astrid Lindgren som den allra främsta. Till denna skara bör också Per Åhlin räknas.

”I huvet på Per Åhlin” är Per Åhlins historia, men det är också en berättelse om ett annat Sverige där offentligheten var mindre men ändå mer tillåtande. Vi har tillgång till fler bilder än någonsin, ett aldrig sinande flöde, ändå tycks det vara svårare att hitta någonting som står ut på samma sätt som Per Åhlin gjorde.

Den frågan hänger också över filmen: Hade han lyckats ta sig fram i dag ”utan att få kompromissa med stil och kvalitet”? Troligt svar: Nej.

Så, missa inte filmen om Per Åhlin på SVT på fredag eller på SVT Play här.