Duved ska bli framtidens självförsörjande by – drygt 20 miljoner kronor satsas i projektet

Nyligen blev det klart att Vinnova, som är en statlig myndighet under näringsdepartementet, går in med 10 miljoner kronor i projektet. Budgeten ligger på 20.5 miljoner kronor. Ett flertal parter är delaktiga i projektet och har bidragit med resten av budgetpengarna.

Förutom flera statliga myndigheter finns Åre kommun, Region Jämtland Härjedalen, KTH och olika fastighetsbolag i projektet samt Duveds byförening.

– Åre kommun går in med arbetstid för en miljon kronor under de här två åren, förklarar Åres kommunalråd Daniel Danielsson (C).

Utgångspunkten är att visa hur lokalsamhället kan fungera som förebild för hållbar livsmiljö. Duved ska utvecklas till en självförsörjande landsortsby och innovationsmotor.

– Det handlar om samhällsbyggande. Om hur man utvecklar samhället Duved med fokus både på hållbarhet och innovation i nära samarbete och som ska drivas med hjälp av medborgarna, förklarar Danielsson.

– Det ska landa i en medborgardriven utveckling av Duved och en modell som man sedan kan lära av och sprida runt omkring i Sverige.

Varför blev det just Duved?

– Det beror på det engagemang som finns mellan olika parter där Årehus är en part och Duvedsföreningen är en part. Och andra parter i Duveds framtid.

Duveds framtid, som är ett företag som bland annat ägs av Årehus och byföreningen, startade när kommunen ville satsa på ny skola för 800 elever och få snurr på byn som länge levt lite i skuggan av turistmetropolen Åre. I Duved finns byggbar mark, stark framtidstro och bybor med många idéer om hur orten kan växa.

Hur kommer Duvedsborna märka av projektet Duvedsmodellen?

– De har redan gjort det. Vi har haft flera offentliga möten för att ge medborgarna möjlighet att vara med och påverka, säger Daniel Danielsson.

– Sedan kommer det att hända saker. En utveckling som kommer att ske som kopplas till det här och som de har varit med och tycka till om.

Projektet kommer utvecklas via fyra arbetspaket som tillsammans kommer utgöra Duvedsmodellen. Arbetspaketen består av Boende - hållbara och arkitektoniskt nyskapande bostadshus, Försörjning - anläggningen Drivhuset som verkar för cirkulär matproduktion, Livsmiljö - offentliga rum och lokala kulturvärden, och Digitalisering – för anpassade lösningar och förbättrade flöden.

Fler ska vilja flytta till Duved som har en betydligt mindre befolkningsmängd än Åre.

– Det är fler arbetsplatser och fler bostäder som är grunden i det här. Sedan gör kommunen sin utveckling av skola och förskola parallellt så klart, säger Daniel Danielsson.

Kan du säga mer konkret vad vi kommer att få se i Duved?

– Det är det som är grejen när medborgarna får vara med så kan man inte vara så konkret i förväg för då blir det inte det inflytande som medborgarna ska ha enligt det här projektet.

Första september startar projektet som kommer pågå fram till september 2022. Vinnovas program omfattar även ett ytterligare steg. Om det blir aktuellt kommer resultaten från nuvarande steg vidareutvecklas och spridas till flera orter med målet att nå ut nationellt och på sikt globalt. Sista steget planeras genomföras 2023–2025.

– I vår vision ser vi att människor från hela världen kommer resa till Duveds framtida bomässa 2026, en plattform för motivation och inspiration till hållbara samhällen, säger projektledaren Björn Hellström i ett pressmeddelande.

Björn Hellström är arkitekt, adjungerad professor och docent på Tyréns som är ett konsultföretag inom samhällsbyggnad.