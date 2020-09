Dyr flytt av kommunavdelning orsakar debatt i Ragunda – företagare: ”Varför går man bara med på att betala 4,5 miljoner mer?”

För att råda bot på trångboddhet ska IFO-avdelningen flyttas från kommunhuset till tidigare äldreboendet Strandliden i Hammarstrand. Lokalerna anpassas till den nya verksamheten och ska ombyggnationer ske. Dessa beräknades kosta 1,2 miljoner kronor, men har nu visat sig nå en prislapp på närmare 5,7 miljoner kronor. Bland annat är det ett stort saneringsjobb och installation av nytt ventilationssystem som fördyrat flytten.

Fördyringen av detta projekt är något som företagaren Carola Engström från Stugun reagerat på. Hon lyfte ämnet på allmänhetens frågestund på kommunfullmäktige i Forshallen, Bispgården.

– Varför går man bara med på att betala 4,5 miljoner mer än vad som var bestämt? Som företagare tänker jag att man borde backat och utvärderat om det var värt att fortsätta till den prislappen.

Carola Engström fick ett flertal ledamöter att springa upp i talarstolen för att besvara hennes fråga. Först ut var kommunalrådet Mikael Westin (C). Han menade att man borde reagerat långt tidigare på kostnaden, när den första beräkningen låg så uppenbart i underkant.

– 1,2 miljoner räcker inte ens till skalskyddet, det borde vi reagerat på. Det beklagar jag, säger Mikael Westin (C).

Carola Engström ifrågasatte dessutom att man inte utvärderat om det finns andra lämpliga lokaler i kommunen utan så stora renoveringsbehov. Hon föreslog Nornan i Stugun.

På Nornan finns det förutom danslokal och företagshotell också stora kontorslokaler som kommunen själv äger. Tidigare har flera stora företag huserat här, men Swedbank lade ner sin verksamhet på orten 2013, med följden att 60 arbetstillfällen försvann. 2015 försvann också Fujitsu med sina 45 anställda från lokalerna på Nornan.

– Varför kan man inte flytta IFO till Nornan i Stugun?, undrade Carola Engström.

Socialdemokraternas oppositionsråd Jonas Andersson (S) gav sin syn på saken:

– Jag tycker att Nornan ska fyllas. Men det bästa vore att få in nya arbetstillfällen till kommunen och få in en utomstående verksamhet i lokalerna på Nornan. På så sätt kan vi få in nya skattekronor till kommunen, istället för att flytta runt vår egen personal.

Också kommunstyrelsens vice ordförande, Håkan Lindström (C), förklarade att IFO-flytten till Strandliden är ett bättre alternativ än en flytt till Nornan.

– Det ligger ett viteshot på kommunen om man inte har nog säkra lokaler. Det går inte bara att flytta in i vilken kontorsbyggnad som helst. Dessutom har personalen själva varit med i processen och känt sig trygga med en flytt till Strandliden.

Carola Engström var inte nöjd med politikernas svar:

– De har sagt i flera år att något är på gång till Nornan, men det händer ingenting. Jag tycker dessutom att det fortfarande är orimligt att man inte backade och ifrågasatte sådan stor kostnadsökning på IFO-flytten.

