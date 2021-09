Dyrare biljetter och färre i publiken under TV-pucken: ”Pandemin ställer helt andra krav”

Det är långt ifrån första gången som Östersunds IK, tillsammans med Jämtland/Härjedalens Ishockeyförbund, står som värd för pojkarnas kvalspel i TV-pucken. Men att gå på gamla rutiner är inte aktuellt i år. Mycket är annorlunda i och med pandemin. Det leder till en rad förändringar.

En grej är att det nu ligger ett publiktak på 300 personer per match. En annan att biljetterna blivit dyrare och att helgpass inte längre är aktuellt.

– Vi måste tömma arenan efter varje match, så det går inte att ha helgpass där folk springer omkring hur som helst. Det är det som är skillnaden med att arrangera nu, säger ÖIK:s A-lagstränare Kjell-Åke Andersson som även är projektledare för TV-pucken.

Andersson förklarar att tömningen efter varje match leder till mer jobb. Den arbetskraft som krävs för att följa restriktionerna är betydligt större än vanligt.

– Jag skulle tro att skillnaden blir tio personer på varje match. Räknar du det på 15 matcher så blir det kanske 200 timmar bara för att hålla koll på det här. Vi anställda klarar inte det här själva, vi är alldeles för få.

Det här är vad som i sin tur lett till prishöjningen. Biljetterna som tidigare kostat omkring 100 kronor per dag och 200 till 300 kronor för hela helgen landar nu på 80 kronor per match.

Totalt alltså 400 kronor för den som vill se samtliga fem matcher för det egna distriktet. 1 200 för den som vill se försöka hinna med alla femton.

För personer under 16 år, som tidigare gått in gratis, landar kostnaden på 20 kronor per match.

Priserna är alltså dels till för att minska onödigt spring i hallen, men också ett sätt att få ekonomin att gå ihop.

– Vi kan inte arrangera om det bara precis går ihop, utan vi kan bara göra det om vi tjänar pengar. Sen exakt hur mycket det blir... Det kommer vara okej, det tror jag. Sen blir det mycket mer arbete för oss bakom varje tjänad krona jämför med normalt sett, säger Kjell-Åke Andersson.

– Det är pandemin som ställer helt andra krav.

Gruppspelen för pojklagen i TV-pucken spelas på fyra olika orter i landet mellan den 10 och 12 september. I grupp norr ingår Jämtland/Härjedalen, Hälsingland, Medelpad, Ångermanland, Västerbotten och Norrbotten.