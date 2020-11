Efter år av motgångar gör understället succé: ”Äntligen börjar investeringarna bära frukt”

Full av iver rotar Anna Vister omkring i plastbackarna där tidigare kollektioner ligger samlade.

– Titta på den här galna åttiotalsinspirerade tröjan. Jag hittade en cool kjol i en second hand-butik och använde tygets mönster som inspiration, säger hon.

Från att Eivys premiärkollektion 2009 bestod av två underställ och fem andra plagg så består dagens kollektioner av närmare hundra olika plagg. I takt med att kollektionerna breddats har även omsättningen ökat. Under de senaste fem åren har omsättningen mer än sexfaldigats – från 2,7 miljoner kronor 2015 till 17,5 miljoner kronor i år.

På kvällens Guldgala är Årebolaget ett av de nominerade företagen i kategorin Årets tillväxtinvestering.

– I dag mår företaget väldigt bra. Äntligen börjar investeringarna bära frukt.

Vi har bytt leverantör många gånger och det är en riktig huvudvärk.

År 2015 inledde Eivy ett samarbete med samma europeiska distributör som det amerikanska snowboardmärket Nitro snowboards använder. Eivys omsättning ökade och bolaget gjorde en stor tillväxtinvestering, satsade på ett nytt affärssystem, bytte till en ny e-handelsplattform och anställde flera personer.

I samma veva kom bakslagen i form av kvalitetsproblem på plaggen.

– Det var riktig jobbigt. Ja, det var hemskt.

Resåren lossnade från underställsbyxor, trycket på underställströjor hade klibbat fast i förpackningspåsarna och tyget på underställströjorna var alldeles för sladdrigt. Enligt Anna är produktionen den största utmaningen när ett klädmärke ska växa.

– Vi har bytt leverantör många gånger och det är en riktig huvudvärk. Att lyckas få till ett bra samarbete med en fabrik som vågar satsa på ett litet varumärke är inte lätt.

Det har inte varit någon enkel resa. Första kvalitetsproblemen uppstod i samband med att klädproduktionen flyttade från Turkiet till Portugal. Tre månader före lanseringen av en ny kollektion kom beskedet att beställningen var större än fabriken klarade av.

Avtal och straffavgifter gjorde att Anna inte vågade trycka på pausknappen utan i stället genomgick ännu ett leverantörsbyte.

– Så här i efterhand hade jag gjort på ett annat sätt, men det är lätt att vara efterklok.

Kvalitetsproblemen orsakade ett kundtapp och skadade varumärket.

– Efter att ha satsat tid, energi och pengar blev jag förkrossad över att kvaliteten inte höll. Som tur klarade vi oss ändå hyfsat genom krisen.

Vi kan bli hur stora som helst. Men om man ska bli stor måste man ge avkall på vissa värderingar

Efter flera uppsägningar jobbar endast Anna, hennes man Martin Vister och en anställd kvar i bolaget. Lågmält och eftertänksamt berättar Anna om det hårda arbete som ligger bakom dagens position. Hon sitter i kontorssoffan iklädd en kaxig leodpardmönstrad tröja med de karakteristiska Eivy-tumhålen. Så gott som dagligen klär hon sig i något plagg ur den egna kollektionen där signummärket för de färggrant mönstrade underställströjorna fortfarande är den höga fleecekragen.

– Vi kombinerar grym stil med funktionella detaljer, ”fashion” med ”function”.

Än en gång slänger Anna in ett engelskt uttryck.

Anna är utbildad textilekonom i Borås och hon har även studerat modedesign i Paris. I och med svårigheten att packa inför en säsong i österrikiska St Anton var affärsidén född.

– Understället kommer från ett reellt behov. Vi vill fortsätta vara det multifunktionella märket.

Plaggen är tillverkade av konstfibrerna polyester och elastan på en fabrik i Kina. Dessutom innehåller många av plaggen fleeceinslag.

Hur jobbar ni med hållbarhetsfrågan?

– Eftersom vi gör multifunktionella produkter har hållbarhet haft hög prioritet ända sedan starten. Det handlar om att köpa ett plagg som du verkligen älskar och som du använder i olika situationer och sammanhang. By less, choose well.

Medan endast en del av dagens plagg innehåller återvunnen polyester kommer alla underställ i höstens kollektion att innehålla återvunnen polyester. Under företagets elva år har kundernas medvetenhet om hållbarhet ökat rejält.

– Eivys typkund är kring 20 år och mycket miljömedveten. Sett till hållbarhetstänket gäller det att ligga i framkant om ett företag överhuvudtaget ska finnas kvar om tio år.

De färggrant mönstrade underställen säljs bland annat i Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Schweiz, Österrike, Kanada, Australien och Nya Zeeland. Årets satsning på Japan har dock inte gett den utdelning som Anna hade hoppats på.

– Det känns som att Japan passar oss som hand i handske. Kanske försvårades lanseringen av coronautbrottet.

Att ett Årebaserat klädmärke når global framgång förklarar Anna med en stor trendkänslighet.

– Vi kan bli hur stora som helst. Men om man ska bli stor måste man ge avkall på vissa värderingar. Vi vill fortsätta att bara göra multifunktionella plagg. Vi vill inte tappa det som var tanken från början och börja tillverka vanlig streetwear.