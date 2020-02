Efter år av slag och strypgrepp – man i 20-årsåldern döms till fängelse

Ett år och tre månader. Så långt blir fängelsestraffet som mannen nu döms till. Kvinnan har under åren de två hade en relation upprepade gånger fått utstå misshandel. När mannen åtalades i Östersunds tingsrätt så räknades tolv tillfällen av kränkande och våldsam behandling av kvinnan upp. Bland annat ska mannen sparkat, spottat och kastat en säng över målsägaren. Bland de skador som kvinnan under deras relation tillfogats under deras relation nämner åklagaren en avslagen tand, brutna revben, hjärnskakning och otaliga blånader. Flera gånger har hon varit tvungen att söka vård akut.

I bevisningen finns journalanteckningar angående flera av de skador som kvinnan tillfogats av mannen som är i 20-årsåldern och hemmahörande i Östersunds kommun. Foton och vittnesmål har även de gett stöd till hennes vittnesmål kring händelserna.

Tingsrätten säger i sin dom att de finner det styrkt att mannen gjort sig skyldig till åtta fall av misshandel. Förutom fängelsestraff så döms nu mannen att betala kvinnan 99 200 kronor i skadestånd.