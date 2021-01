Efter Azrafshans önskan – nu förlänger Kpozo: ”Östersund är mitt hem”

I mellandagarna meddelade ÖFK:s tränare Amir Azrafshan att han ville förlänga kontraktet med ytterbacken Patrick Kpozo. En spelare som det senaste året varit utlånad till IFK Luleå.

– Det är en intressant spelare som jag hoppas kunna behålla, sa Azrafshan i en intervju med Sporten.

Han har gjort bra ifrån sig under säsongen i division 1 med Luleå. Han stod bland annat för sex mål från sin backposition. Laget slutade tia i serien.

– Han har några exceptionella egenskaper och det gäller ju att få ut dem, som vilken annan spelare som helst. Det finns ju en anledning till varför han kom till Östersund från början, menar Azrafshan.

Kpozo skrev på för ÖFK under sommaren 2017. Han hade tidigare tillhört AIK och varit utlånad till Tromsö.

Han gjorde 19 allsvenska matcher mellan 2017 och 2018 för ÖFK under Graham Potter och Ian Burchnalls ledning, innan han blev utlånad under våren 2020. En av anledningarna var speltiden. hanan fick inte spela en enda minut i tävlingssammanhang med ÖFK under 2019.

Sedan dess har ÖFK bytt tränare samt fått ett transferförbud. Något som har stärkt spelarens aktier.

Under nyårsafton blev det sedan officiellt att klubben förlänger med såväl Kpozo som Ahmed Awad.

– Det är ett plus för mig, jag är verkligen glad. Att någon säger så, tror på dig på det sättet... jag är väldigt glad, berättade Patrick Kpozo till FotbollDirekt.se.

– Östersund är mitt hem, säger Kpozo till sajten.

Nu kommer han att återvända till Östersund i samband med att laget återsamlas 11 januari.

Som vi tidigare berättat kommer däremot Andrew Mills att lämna ÖFK, tillsammans med landsmannen Alex Purver.