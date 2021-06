Efter fem år i byn – nu lämnar Espresso House Åre: ”Ett tufft år under pågående pandemi”

För några dagar sedan gick ÖP ut med nyheten att Naturkompaniet etablerar sig i Åre och i intervjun med tidningen sa vd Henrik Hoffman:

”Det blir i Bubblanhuset där Espresso House för närvarande håller till”.

Något som därmed väcker frågan, vad är planen för Espresso House? Lämnar de byn eller var det en flytt i antågande.

Efter att ha fått svar via mail bekräftar nu Espresso House att företaget stänger ner efter sommaren.

”Ja, det innebär att Espresso House lämnar Åre men det behöver inte betyda att vi aldrig kommer tillbaka. Vi har haft ett tufft år under pågående pandemi och beslutet om att lämna Åre har successivt vuxit fram under våren. Vi öppnade i Åre som en säsongsenhet, där vintrarna också har gett mer än somrarna under vår tid på orten. Höjdpunkten var Alpina VM 2019” skriver Patrik Odstam, Regional Manager, Espresso House Sverige.

Det var under säsongen 2016/2017 som kedjan slog upp portarna i Åre och totalt blev det alltså fem vintersäsonger i byn.

”Åre är fantastiskt med mycket personlighet så självklart känns det tråkigt att lämna men förhoppningsvis kommer vi tillbaka och kan någon gång i framtiden erbjuda fantastisk kaffe i Åre igen. Samtliga anställda i Åre har blivit erbjudna arbete i våra coffee shops i Östersund” skriver Patrik Odstam, Regional Manager, Espresso House Sverige.

Till hösten byts sedan kaffe mot ryggsäckar och outdoorutrustning när Naturkompaniet renoverat och öppnat upp i lokalen vid Åre torg.