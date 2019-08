Efter misstänkta mordförsöket i Östersund – ord mot ord under rättegångens första dag

Under fredagen förhördes båda männen om vad som hände den 14 juli, när ett bråk urartade i misstänkt misshandel och mordförsök.

Det var på en fest som en fyrtionioårig man ska ha misshandlat en sextioårig man som sedan ska ha dragit kniv och stuckit fyrtionioåringen i bröstkorgen.

Den tilltalade mannen säger att han är oskyldig till brottet men erkänner samtidigt att han höll i kniven när den penetrerade den andra mannens kropp. 60-åringen menar att det var självförsvar.

Det hela ska ha börjat långt innan den aktuella kvällen. De båda inblandade känner varandra sedan tidigare, och den knivhuggna mannen påstår att den andra var skyldig honom pengar som han aldrig fick tillbaka. Men det var först när de började umgås med samma kvinna som konflikten tog fart på allvar.

Mannen som blev knivhuggen 14 juli är sedan tidigare dömd för misshandel på den kvinna som de bråkade om. Drygt ett dygn efter att han släppts ur fängelset dyker han upp utanför den bostad där 60-åringen är inneboende för att söka efter kvinnan. Polis tillkallas, men 49-åringen hinner lämna platsen. Han går i stället för att möta upp några vänner och dricka öl.

Sedan går historierna isär. Mannen som släppts ur fängelset hävdar att han senare under kvällen frågar lägenhetsinnehavaren om lov att besöka bostaden och ges tillåtelse för detta.

60-åringen, som alltså är inneboende på adressen, menar istället att han aldrig var välkommen.

Den yngre mannen kommer till lägenheten sent på kvällen och festar där tillsammans med den misstänkte 60-åringen och ytterligare tre personer. Inledningsvis skakade de båda männen hand och kom överens om att de bara skulle ha trevligt under kvällen. Det gick bra några timmar, men sedan urartade situationen i ett bråk.

Om händelseförloppet när både misshandeln och sedan mordförsöket ska ha skett säger 49-åringen i rätten:

– Han kommer in, är arg, jag puttar iväg honom så han far i golvet. Efter det sätter jag mig ner på en kartong i (lägenhetsinnehavarens) rum, pratar med honom och har kul, då kommer (den tilltalade) med förskäraren och trycker in den i mig.

Den tilltalade äldre mannen säger inte att det har gått till så.

– Jag hinner inte gå in i rummet innan det säger smack i huvudet så är jag nere på backen. Det finns två vittnen som har sett det och sagt det också. Efter ett tag tog jag mig upp och vid det läget var jag ganska yr och sätter mig på en stol.

Om knivhugget säger den tilltalade att han inte hade tänkt använda kniven. Han menar de bråkade och sedan ställde sig upp och gick mot varandra medan han höll upp en kniv i självförsvar.

– Skulle jag gå på kraft som det sägs så hade den kommit ut på baksidan. Något uppsåt fanns inte. Jag var inte ens i närheten av det. Jag ville visa att jag inte ville ha något mer bråk, säger han i rättssalen.

Enligt uppgifter ur förundersökningen finns det ett vittne som ska ha knuffat bort 60-åringen så att han inte kunde attackera igen, vilket han nekar till.

Vittnet som knuffade undan den tilltalade kommer att höras i rätten på måndag den 12 augusti. Det kommer också kvinnan som de båda misstänkta säger att bråket handlar om. Hon var också i lägenheten kvällen för mordförsöket. En tredje man var vittne till händelsen men han kan inte höras eftersom att han inte längre är i livet.

Efter rättegångsdagen på måndag väntas dom meddelas.