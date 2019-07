Efter ÖFK-musikal och Östersundsrevy – Tuva, 8 år, gör sin tredje stora roll på ett år: "Jag är lite bättre nu"

I höstas spelade hon huvudrollen i ÖFK:s musikal "My life is based on a true story" tillsammans med lagkaptenen Tom Pettersson och fotbollsklubbens alla anställda och spelare.

I vintras stod hon på scenen varje kväll i Östersundsrevyn med Patrik Zackrisson och övriga i ensemblen. I en monolog läste hon ett manifest om klimatkrisen som ett brev från en 7-åring. Då stal hon showen och rev ner revyns största applåd.

Nu har Tuva Larsson hunnit fylla 8 år och laddar om för en ny stor roll. På Höglunda gård i Skanderåsen ska hon i sommar bli Emils syster Ida i Lönneberga.

– Jag är lite bättre nu och det känns roligt med utomhusteater som är lite annorlunda, säger Tuva Larsson.

Vi ska springa nästan hela tiden

Tillsammans med Isak Haugskott ska de spela de busiga syskonen i Lönneberga.

– Vi ska springa nästan hela tiden, berättar Tuva Larsson.

Och precis som i vintras, när ÖP tog pulsen på Östersundsrevyns stjärna, är målet är detsamma för den unga skådespelaren.

– Jag vill ju bli artist eller skådespelare när jag blir stor.

Och hon verkar vara på god väg. Tomas Granehag som är regissör för sommarteatern i Skanderåsen, tycker det syns på Tuva vad hon vill.

– Jag hade ingen koll att hon varit med i både revy och musikal när hon provspelade. Men rutin gör att man växer som skådespelare, säger han.

Premiären för "Emil i Lönneberga" blir 11 juli med Tuva Larsson i huvudrollen som Emils syster Ida.