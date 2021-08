Efter ÖFK:s bragd i Europa – så har det gått för spelarna

En 2-1-vinst borta mot Arsenal är alltid ett resultat att vara nöjd med. Men den 22 februari 2018 räckte det inte för att skicka ÖFK vidare till åttondelsfinalerna i Europa League. Efter uttåget var det många av spelarna som gick vidare i sina karriärer.

Här är startelvan mot Arsenal i Europa League 2018 – och vad de gör i dag.

Målvakt – Aly Keita (Östersunds FK)

Odenfostrade Keita har hållit sig trogen Östersund. Den Guineanska keepern spelade en stor roll i ÖFK:s Europaresa 2017 och har efter det fortsatt vakta buren hemma på Jämtkraft Arena. 2018 gjorde han debut för Guineas landslag och fick då för första gången besöka landet han skulle representera. 2020 tog han över kaptensbindeln från Tom Pettersson.

Under hösten 2021 anses Keita av många fortfarande vara en av Allsvenskans bästa målvakter, och det kan han fortsätta med även i framtiden. I juli skrev målvaktsveteranen på ett nytt kontrakt med ÖFK som sträcker sig över tre år.

Ronald Mukiibi (Klubblös)

Mukiibi meddelade i juni 2021 att han och ÖFK går skilda vägar. Han kom till klubben 2015 och var med och spelade hem svenska cupen-guldet till Jämtkraft arena, för att därefter var med i klubbens minnesvärda Europasaga 2016/17. Efter resan i Europa League höll han sig trogen till klubben och har genomgående presterat starkt på sin vänsterbacksposition. Hann göra två mål på sina sju matcher i Allsvenskan säsongen 2021, innan det offentliggjordes att han kommer leta sig vidare i karriären.

Tom Pettersson (Lillestrøm SK, Eliteserien)

Östersunds tidigare lagkapten kom till klubben inför säsongen där de kvalade in sig till Europa League. Han var med och spelade hem Svenska Cupen-guldet till Jämtkraft Arena och tog därefter med sig laget genom Europasagan. Efter äventyrets slut stannade han i Jämtland till 2019 innan han for över atlanten för spel i FC Cincinatti i amerikanska MLS.

Men starten i USA blev inte riktigt som han hade tänkt sig. Pettersson beskrev själv sin öppning i den amerikanska klubben som en katastrof. Kort efter att ha landat i Cincinnati lyckades han sträcka ljumsken under ett träningsläger och missade därför hela försäsongen i sin nya klubb. Men trots att den då 30-årige mittbacken lyckades återhämta sig lyckades han aldrig spela till sig en ordinarie plats i laget som slutade på en sistaplats i MLS 2020.

Sommaren 2021 ryktades den förre ÖFK-kaptenen länge tillbaka till Allsvenskan. Men den flytten kom aldrig. I stället flyttade Tom Pettersson till grannlandet Norge där han i dag spelar i Lillestrøm.

Sotirios Papagiannopoulos (AIK, Allsvenskan)

Mittbacken lämnade ÖFK för FC Köpenhamn sommaren efter klubbens uttåg mot Arsenal. Karriären i Danmarks huvudstad fick en hyfsad start för "Sotte", men efter ett tag började han kritiseras och speltiden minskade. Säsongen 2019/2020 fick han åtminstone känna på tempot i Europa League igen, trots begränsat med speltid. FC Köpenhamn tog sig då hela vägen till kvartsfinal i turneringen. Exakt en vecka efter klubbens uttåg mot Manchester United var "Sotte" klar för en återkomst till Sverige. Han landade då i sin moderklubb, AIK, där han håller till än i dag. I maj 2021 var han med i ett känslosamt återseende med sina gamla lagkamrater när Solnaklubben åkte till Jämtkraft Arena för att möta ÖFK i allsvenskan.

– Det har varit mycket kramar. Jag saknar alla gamla spelare, framförallt Keita, berättade han för Östersundsposten vid tillfället.

Dennis Widgren (IK Sirius/Hammarby IF, Allsvenskan)

2018 lämnade ÖFK:s egenproducerade vänsterback Dennis Widgren klubben för att gå till seriekonkurrenten Hammarby IF. Han blev snabbt ordinarie i Stockholmsklubbens backlinje och var under sin första säsong med och spelade upp laget på en tredjeplats. Men säsongen efter det lyckades Hammarby inte leva upp till de höga förväntningarna och mycket kritik riktades mot vänsterbacken. Under samma sommar drog han på sig en ljumskskada som fortsatte besvära honom under resten av hans tid i klubben.

I juli 2021 blev det klart att 27-åringen lånas ut till Sirius för att få en nystart på karriären.

Brwa Nouri (Zakho SC, Irakiska Premier League)

Brwa Nouri var en av flera utstickande spelare i ÖFK under resan genom Europa League. Den dåvarande kaptenen gjorde två mål i kvalomgångarna vilket bidrog till lagets avancemang till gruppspelet. Väl där blev han historisk som den första irakiska spelaren någonsin att göra mål i Europa League, efter sitt avgörande 1-0-mål mot Hertha Berlin i den andra omgången.

2018 tog sig Nouri österut för att ansluta till Bali United FC i Indonesiska högstaligan. Där fick han bland annat vänja sig vid tsunamilarm, spelare som brukar våld mot domare och spelarbussar i form av pansarvagnar. 2019 var han med och tog lagets första ligatitel någonsin.

Efter att ha tröttnat på det ett år långa fotbollsuppehållet i Indonesien valde 34-åriga Nouri gå på lån till den irakiska klubben Zakho, placerad i samma delar av landet som Nouri och hans familj har sina rötter.

Curtis Edwards (Djurgården, Allsvenskan)

Den brittiske mittfältaren lämnade ÖFK gratis för Djurgården under sommaren 2019. I Stockholmsklubben fick han en drömstart när han gjorde mål mot Sirius, bara tre minuter in i sin debut för klubben. Därefter var han ordinarie på mittfältet under resten av Djurgårdens guldsäsong. Året efter SM-guldet fortsatte Middlesboroughprodukten synas frekvent i startelvan men den säsongen fick laget och Edwards nöja sig med en fjärdeplats i ligan.

I dag är han fortfarande kvar i Djurgårdens IF, även om han inte får riktigt lika generöst med speltid som under sina första två säsonger. Än så länge har han gjort fyra matcher i ligan när Djurgården kampas om förstaplatsen efter elva matcher.

Ken Sema (Watford, Premier League)

Ken Sema var en av flera ÖFK-spelare som fick sitt stora genombrott under resan i Europa och stod för flertalet starka prestationer. Bland ett vackert solomål i 2-1-vinsten mot Arsenal. Efter Europa League-resan lämnade han för Watford i Premier League. Han kom in i en bra säsong för "The Hornets" som slutade elva i ligan. Under sin första säsong blev det nio starter, ett mål och två assist. Säsongen efter det lånades Ken Sema ut till italienska Udinese där han fick känna på mer speltid i en av Europas bästa ligor.

När han återvände till Watford efter sin utlåning hade klubben blivit nedflyttad till Championship. Men där skulle de inte stanna länge. En mognare Ken Sema hade återvänt från Italien. Den här gången startade han majoriteten av Watfords ligamatcher och spelade en betydande roll när klubben knep en andraplats i ligan, vilket innebar uppflyttning. Sema var även del av Sveriges EM-trupp under sommaren 2021, men fick ingen speltid i någon av matcherna.

I dag är han kvar i Watford och förbereder sig på en återkomst i den engelska högstaligan, Premier League.

Hosam Aiesh (IFK Göteborg, Allsvenskan)

Efter att ÖFK:s uttåg ur Europa League stannade yttern Hosam Aiesh i klubben resten av säsongen 2018. Efter en briljant säsong där han stod för fyra mål och tolv framspelningar lyckades ÖFK ändå hålla kvar honom fram till sommaren 2019, då han snappades upp av ligakonkurrenten IFK Göteborg. Nere på västkusten har han än så länge inte nått upp till samma siffror som i Östersund. Efter att Roland Nilsson tog över IFK Göteborg under hösten 2020 började Aiesh tröttna på den bristande speltiden under nya tränaren, och under vintern ryktades det om att ÖFK-profilen börjat leta sig vidare i karriären.

Men i dagsläget är han kvar i Göteborg och har fått en del speltid under säsongen 2021.

Jamie Hopcutt (Hapoel Kfar Saba, Israeliska ligan)

Hopcutt stod för fyra starter under hela Europa League-sejouren. En av dem var mot Arsenal i det som skulle bli ÖFK:s sista match i turneringen. Det blev bara ett mål för britten under hela resan, men det var ett speciellt. I slutminuterna av kvalmatchen mot Galatasaray körde han slalom mellan motståndarna och lyckades trycka in 2-0-målet genom ett av turneringens vackraste solomål.

Säsongen 2019 gick tungt för såväl ÖFK som Jamie Hopcutt och britten stod bara för ett mål på sina 19 matcher. Efter ÖFK säkrat sin plats i allsvenskan stod det snart klar att Hopcutt lämnar klubben för nyligen nedflyttade Norrlandsrivalen GIF Sundsvall. Men i Västernorrland hann det bara bli en säsong innan han flyttade utomlands till Hapoel Kfar Saba i israeliska ligan, där han spelar än i dag.

Saman Ghoddos (Brentford, Premier League)

Saman Ghoddos hittade minst sagt målformen i Östersund. Tidigt 2017 satte han spiken i kistan med sitt 4-1-mål mot Norrköping i cupfinalen som tog klubben till Europa League-kval. Väl där, ett halvår senare, öppnade han målskyttet mot Galatasaray i första mötet som vanns med 2-0. Sommaren efter triumfen i Europaspelet lämnade anfallaren för franska Amiens.

Där hamnade han i en rejäl härva och riskerade stora böter och avstängning i samband med övergången från Östersund. Men som tur var, för Ghoddos skull, friades han i slutändan av idrottens skiljedomstol (Cas).

I norra Frankrike blev det fem mål på 34 matcher innan resan fortsatte till England och Championshiplaget Brentford, där han håller till än i dag. Hittills har ÖFK-profilen hunnit göra tre mål för Londonklubben, som tidigare i våras dansade sig igenom Championships play-off och därmed säkrade en plats i Premier League nästa säsong.

