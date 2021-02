Efter omtalade företagskraschen – advokaten: Bygg Entreprenad borde ha gått i konkurs ett år tidigare

Det var 9 oktober 2020 som Bygg Entreprenad i Jämtland AB lämnade in sin konkursansökan till Östersunds tingsrätt. Kort därefter utsågs advokat Torbjörn Pettersson till konkursförvaltare.

– Jag skulle beteckna det här som en stor och omfattande konkurs, säger Torbjörn Pettersson.

Han lämnade under tisdagen in sin förvaltarberättelse till tingsrätten. Men konkursen är långt ifrån avslutad. Det är i dagsläget oklart när hela processen är klar.

Det är ett prisat företag som gått i konkurs. Bygg Entreprenad startades i december 2011 och hade direkt en snabb utveckling av sin omsättning. Det handlade om mer än en 60 procentig tillväxt i stort sett varje år fram tills konkursen. Från 4,6 miljoner kronor i omsättning 2012 till 141,5 miljoner kronor i omsättning 2019.

– Den kraftiga tillväxten för det här bolaget är nog en stor förklaring till varför det har gått som det har gått, säger Torbjörn Pettersson.

Skulderna har också ökat rejält genom åren. Det handlar främst om leverantörsskulder, några banklån har inte funnits. Under hösten 2019 var det ekonomiska läget så kritiskt att ägarna under oktober till december tvingades till tre olika aktieägartillskott på totalt 1,6 miljoner kronor. Den största insättningen skedde i december 2019 och var på 1,47 miljoner kronor. Trots det var företagets kapital förbrukat och det fanns fler skulder än tillgångar.

– Man borde ha reagerat redan i slutet av 2019, säger Torbjörn Pettersson.

Man borde ha begärt företaget i konkurs redan då?

– Ja.

När årsredovisningen för 2019 blev klar sommaren 2020 stod det uttryckligen att det inte fanns något eget kapital kvar. Ett faktum som man då varit medveten om i några månader. Trots det rullade själva byggverksamheten på medan skulderna fortsatte att öka.

– Vid varje tidpunkt från slutet av 2019 till konkursutbrottet borde man, enligt min bedömning, ha funderat över att försätta bolaget i konkurs, säger Torbjörn Pettersson.

När konkursbegäran till slut lämnas in 9 oktober 2020 var skulderna uppe i 42 miljoner kronor varav 24 miljoner kronor hade tillkommit under 2020. På konkursdagen fanns 10 kronor och 66 öre på det svenska bankkontot och 3 312 kronor på det norska kontot.

Samma dag som konkursen blev ett faktum aktiverades ett annat bolag: Jämtlandshus AB. Det bolaget startades sommaren 2019 av Bygg Entreprenads ägare och var vilande fram till konkursen. Fredag 9 oktober 2020 blev Jämtlandshus registrerat som arbetsgivare, godkänt för F-skatt och momsregistrerad. Flera anställda från Bygg Entreprenad gick över till Jämtlandshus och man tog över många av konkursboets bygguppdrag bland annat på Vemdalsfjället.

Torbjörn Pettersson menar att det i hans utredning kommit fram tecken på att det tidigt fanns tydliga planer för att Jämtlandshus skulle ta över byggprojekten från Bygg Entreprenad. Trots det tog Bygg Entreprenad på sig nya jobb ända fram till den då väntade konkursen.

Ur konkursförvaltarens förvaltarberättelse:

”Det har framkommit under utredningen att (ägaren) under 2020, sannolikt senast under sensommaren 2020, bestämt att den entreprenadverksamhet som bolaget bedrivit skall försättas i konkurs och att delar av denna verksamhet skall övergå i annat närstående bolag.”

Kan man flytta över verksamheten på det här sättet?

– Det finns inget som är automatiskt felaktigt i det. Företag föds och går under hela tiden, säger Torbjörn Pettersson.

I konkursboet Bygg Entreprenad finns fler än hundra fordringsägare och målet har varit att få fram så mycket pengar som möjligt för att betala skulderna. Av den anledningen har det ställts krav på bolaget Landön Holding för att få ut 82 000 kronor. Det företaget ägde Bygg Entreprenad och har nu i sin tur begärts i konkurs.

Totalt sett har konkursförvaltaren till dags dato fått ihop 791 000 kronor genom att sälja inventarier och begära in fordringar. Det ska täcka 42 miljoner kronor i skulder. Det kommer dock att ske mer utredningsarbete för att om möjligt få fram mer pengar.

– De pengar som vi så här långt har fått ihop i konkursboet kommer möjligen räcka för att betala en del av de prioriterade löneskulderna, säger Torbjörn Pettersson.

Leverantörsskulderna är på nästan 24 miljoner kronor och här finns allt ifrån stora företag som Beijer till små hantverksföretag från länet. I dagsläget kan ingen av dem räkna med att få betalt.

Torbjörn Pettersson berättar att underleverantörer ringt och berättat om hur konkursen slagit mot dem. Men främst har han kontaktats av personer som beställt fjällstugor och som han menar lämnats vind för våg efter konkursen.

– Det här är naturligtvis djupt olyckligt för både alla leverantörer som tappar pengar och för alla beställare som inte fått det de vill ha, säger Torbjörn Pettersson.

Bygg Entreprenads ägare vill inte svara på fler frågor om konkursen. I en tidigare intervju sade han:

– Vi hade mycket jobb och det var fullt med orderingång, men tyvärr har inte ekonomin gått ihop. Det blev väl för mycket tillväxt.