Efter ÖP:s artikel – S vill att regionerna ska gå samman och stoppa nätläkare

Under lördagen skrev ÖP att Region Jämtland Härjedalen betalade sju miljoner kronor till externa nätläkare under 2020 – 70 procent mer än under 2019.

Nätläkarna är ett omdiskuterat ämne i hela Sverige och Västra Götalandsregionen planerar från och med nyår att sluta betala helt och hållet för ”digitala utomlänskontakter”.

Nu vill Socialdemokraterna i länet att Region Jämtland Härjedalen ska göra samma sak.

– Jag är bekymrad över utvecklingen, men ser nu att det finns en möjlighet att agera. När vi har stora regioner som Västra Götaland och Uppsala som planerar att sluta betala för nätläkartjänster borde vi göra en gemensam sak av det, säger Ann-Marie Johansson (S), regionråd, och fortsätter:

– Visar det sig att det inte är möjligt på grund av lagen så skulle vi vara flera regioner som kan gå samman för att försöka ändra den.

Tom Silverklo, ordförande i regionens hälso- och sjukvårdsnämnd, sa i ÖP:s artikel att han inte tycker att ökningen på 70 procent är anmärkningsvärd – och att han av ideologiska skäl inte vill utesluta andra aktörer från marknaden.

Ann-Marie Johansson tycker att utlandet är anmärkningsvärt.

– Jag tycker inte det är rätt att med en axelryckning skicka sju miljoner av skattebetalarnas pengar utanför länet och konstatera att "Kry och de andra tjänsterna ska också få spela på en marknad”, säger hon, och fortsätter:

– För oss Socialdemokrater är en bra vård som finns nära invånarna viktigast. Kännedom om helheten kring en patient och kontinuitet är viktigt för att kunna ge rätt vård.