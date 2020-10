Efter personalens protester – tre avdelningar på sjukhuset får nya arbetstider

Den blågröna majoriteten vill använda 30 miljoner kronor av det första överskottet (200 miljoner kronor enligt prognos) inom regionen på många år till satsningar på personalen. Dels genom att höja friskvårdsbidraget från 1 500 kronor till 3 000 kronor för alla, dels genom att återgå till jobb två av fem helger. Till att börja med på tre avdelningar.

Den aviserade neddragningen av 160 tjänster, som aldrig kom så långt som till ett varsel, dras också tillbaka.

Det är sjuk- och undersköterskorna som i dag jobbar varannan helg på intensiven, akuten och en medicinavdelning på plan åtta som kommer att få återgå till två av fem helger.

– Varannan helg har varit en styggelse, säger Lars-Erik Olofsson (KD).

Han och övriga politiker i regionens blågröna majoritet har två fullspäckade dagar framför sig med att debattera budget och treårsplan tillsammans med oppositionen.

Innan dagens möte drog igång presenterade delar ur regionstyrelsen hur de vill använda det första överskott som nu finns i den skuldtyngda verksamheten på tio år.

På behörigt corona-avstånd ställde sig politikerna på led och förklarade att den turbulens som i år funnits kring personalfrågor möjligen kan mildras.

Tanken är att fler ska dela på helgerna. Samtidigt pågår som bekant fackliga förhandlingar kring arbetstider där Vårdförbundets krav är mer återhämtning efter obekväma pass.

Majoriteten har också lagt in besparingar på 90 miljoner kronor under 2021, 40 miljoner kronor under 2022 och 90 miljoner kronor igen under 2023.

Hur dessa besparingar ska göras finns det ännu inga detaljer kring. Men för sjukhusets del innebär budgetförslaget en indragning på 21 miljoner kronor, pengar som ska flyttas över till primärvården.

Socialdemokraterna beskriver att de vill lägga 60 miljoner kronor mer än majoriteten på sjukvården.

”Tack vare regeringens välfärdssatsning och den förändrade kostnadsutjämningen så ser ekonomin i regionen oerhört mycket bättre ut. Statsbidraget för att hantera den uppskjutna vården skapar en möjlighet för regionen att hantera den vårdskuld som byggts upp. Nu gäller det för regionen att förvalta den möjligheten, inte lägga pengarna på hög”, skriver Ann-Marie Johansson (S) i ett utskick.