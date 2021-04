Efter protesterna – Centern i Ragunda kan tänka sig att bromsa planer på nya vindkraftparker: ”Inte att bara säga ja eller nej”

Det var på söndagen som Ragunda Centerkrets tog beslut om hur partiet ska agera i den uppmärksammade vindkraftsfrågan i kommunen.

Ett uppror startade i Överammer i mars sedan planer på vindkraftverk i närheten av byn blev kända. Sedan dess har frågan växt sig allt större och kommit att inkludera protester mot vindkraftutbyggnad i hela kommunen. Efter protestlistor med tusentals namn och demonstrationer både på sociala medier och genom Hammarstrand har frågan växt sig stor i bygden.

I nuläget finns redan en mängd vindkraftparker i Ragunda och det finns planer på flertalet nya runt om i kommunen. Nu ligger vindkraftsbygget kring Granåsen i närheten av Överammer på samråd och frågan har blivit aktuell för de folkvalda kommunpolitikerna.

Centerpartiet, som leder Ragunda kommun tillsammans med partiet Allt för Ragunda och Kristdemokraterna, ger nu två besked om sin syn på frågan. Om Länsstyrelsen och andra beslutande instanser säger ja till Jämtvinds projekt Storrisberget i kommunen kommer Centerpartiet inte att motsätta sig det, då det redan finns långtgående planer i projektet. Men partiet ställer sig mer tvekande för vidare vindkraftsutbyggnad i kommunen.

– Det är en extremt komplicerad fråga, säger kommunalrådet Mikael Westin (C) som den senaste tiden har fått mejl från engagerade i vindkraftsfrågan i hela Sverige.

– Det är inte att bara säga ja eller nej till vindkraften, förklarar Westin.

Han har förutom sina lokala väljare och partikamrater också regeringen och riksdagens miljömål att förhålla sig till. Där finns bland annat målet att Sverige år 2040 ska ha genomfört en historisk utbyggnad av koldioxidfri elproduktion. Där ingår bland annat en stor utbyggnad av vindkraft.

– Det är ju lite en "not in my backyard"-fråga och det finns många konfliktområden i det här. Bara för att nämna några så är turismen, rennäringen och äganderätten för skogsägare stora frågor i detta.

Mikael Westin (C) är för att sätta frågan om vidare utbyggnad i kommunen på paus för att kunna revidera vindbruksplanen i kommunen. Den nuvarande vindbruksplanen rör vindkraftverk med en höjd på 150 meter, trots att de verk som byggs i nuläget är över 200 meter höga. I framtiden finns dessutom planer på vindsnurror på 300 meter.

– Den här planen är för gammal och gjord under helt andra förutsättningar än vi har i dag. Vi måste revidera den innan vi kan ta andra beslut, säger Mikael Westin (C).

Centerpartiet i Ragunda markerar också att man saknar en riksnorm för intrångsersättning från till exempel vindkraft. Om en vindkraftsexploatering ska fortsätta i kommunen menar Centerpartiet att det måste generera intäkter till kommunen. Där lyfter man exempel som kommunal fastighetsskatt eller regionala skattebaser.

Centerpartiet i Ragunda har därför beslutat att försöka nå en majoritet för att göra halt i utbyggnaden av vindkraft i kommunen, i avvaktan på klarhet i sina frågeställningar kring återbäring och intrångsersättning.

– Det här är inte en enpartisfråga. Det är en fråga för alla partier ta ställning till. Vi måste komma överens om hur och vart det ska byggas vindkraft. Det måste tänkas till både en och två gånger för det handlar om höga snurror som ska står där i 30 år.

Enligt Mikael Westin har både Kd och Sd lokalt lämnat besked om att tillsammans göra halt i frågan för att revidera kommunens vindbruksplan. Det största oppositionspartiet Socialdemokraterna har inte lämnat besked, enligt Westin.

– Vi måste börja jobba så fort som möjligt när frågan är aktuell nu, även om bollen inte ligger hos oss i nuläget. Länsstyrelsen handlägger ju ärendena om nya parker i ett första läge men vi ska ha en reviderad och uppdaterad vindbruksplan och vara redo när frågan kommer till oss.