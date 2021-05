Efter succésäsongen – Langevine utsedd till Årets center: ”Varit instrumental för Jämtland”

I september stod det klart att Jämtland Basket plockat över den amerikanske centern Cyril Langevine – och det blev minst sagt en lyckad värvning.

Under sin första säsong i klubben imponerade Langevine stort då han svarade för 15,1 poäng och 1,9 blockade skott per match. Centern dominerade dessutom i returtagning med ett snitt på 12,19 returer per match.

Nu är han utsedd till Årets center. En utmärkelse som röstas fram av coacher, lagkaptener, medierepresentanter och fans.

”En av de mest dominanta spelarna i årets SBL som med sin närvaro varit instrumental för Jämtland i år”, skriver Svenska Basketförbundet i en kommentar.

För ett par veckor sedan prisades Jämtlands point guard Aleksa Solevic som Årets artist.