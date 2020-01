Efter uppropet från supportrarna – Ivarsson ödmjuk: ”Det är ett teamarbete”

I samband med beslutet från överklagandenämnden där det fastslogs att klubben fick elitlicens för allsvenskan 2020 berättade Lennart Ivarsson i en intervju med Sporten att han inte planerade för att stanna kvar på posten längre än de månader han skrev på inledningsvis.

– Det har inte varit min ambition. Jag är här för att försöka ge det här den kortsiktiga injektionen. So far, so good, sa Ivarsson då.

Därför publicerar nu 43 ÖFK-supportrar en insändare, där de uppmanar Ivarsson att stanna kvar i sin roll som vd. Och berömmer honom för det jobbet han gjort hittills.

"För många av oss ÖFK-medlemmar och supportrar står Ivarsson för ett framtidshopp; det går att förnya och bygga upp ett demokratiskt och långsiktigt ekonomiskt hållbart ÖFK. Det är därför med oro vi tagit emot nyheten att Ivarsson inte planerar att förlänga sin sex månader långa tjänst som vd för klubben."

När Sporten får kontakt med Ivarsson kort efter att insändaren publicerats reagerar han på på ett ödmjukt sätt.

– Det känns bra men jag vet inte om den är helt rätt riktad. Det har blivit lite väl mycket fokusering på en person i det här. Vi är ett helt gäng som jobbar. Alla anställda i klubben jobbar och sliter för att dra in pengar och ordna upp alla saker, säger Lennart Ivarsson.

Insändaren avslutas med en förhoppning om att han blir kvar i föreningen, oavsett vilken roll det blir.

"Vd eller ny ordförande; vår förhoppning är att oavsett i vilken roll kommer Ivarsson fortsätta ha en ledande position i ÖFK under nästkommande säsong och fortsätta att leda oss från kris till en stabil och hållbar framtid för den jämtländska elitfotbollen."

Ivarsson vill inte kommentera exakt när hans anställning tar slut. Det finns inget datum för uttåget. Och berömmet har han svårt att ta åt sig av.

– Det här är ett teamarbete i högsta grad, säger Lennart Ivarsson.