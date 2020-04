Efter vädjan – nu kan företag inte längre hjälpa sjukvården med skyddsutrustning: ”Gensvaret blev mycket större än vad vi hade väntat oss”

Sedan början av april har företag kunnat skicka in intresseanmälningar för att leverera till exempel skyddskläder och andningsskydd för att underlätta för sjukvården under den pågående coronapandemin. Dessa har kommit in i en så strid ström att man nu väljer att sätta den möjligheten på paus.

– Vi har 106 förslag som ligger i systemet och sedan är det ungefär 40 till som väntar på att få läggas in, säger Ingela Jönsson som leder den arbetsgrupp som har till uppgift att handlägga de inkommande förslagen.

Nu ligger fokus på att kvalitetssäkra de anbud som har lämnats. Detta innebär också att det kan ta tid innan produkterna kommer länsborna till del – om de någonsin gör det.

– Som läget är nu så känner vi att vi inte har råd att bara använda en kanal utan måste jobba med flera. Vårt upphandlingskontor jobbar hela tiden med sitt nätverk för att se till att vi får en så bra lösning som möjligt. Det kan visa sig vara en minst lika effektiv väg och det är inte säkert att vi sluter avtal med något av de här företagen, säger Ingela Jönsson.

När det gäller vilken typ av material som näringslivet har sagt sig vilja bidra med är det ganska jämt fördelat. Det handlar om visir, skyddsrockar, förkläden och annan sjukvårdsmateriel, enligt Ingela Jönsson. Någon prognos för hur lång tid det kan tänkas ta att gå igenom anbuden kan hon inte ge.

– Det är jättesvårt att säga. Vi pratade i dag om hur vi skulle göra med de som fortfarande vill skicka in förslag och det måste jag fundera på.

Gruppen valt att i första hand se över möjligheterna att handla med företag som geografiskt finns nära regionen. Lokalt eller europeiskt är att föredra framför kinesiska alternativ, enligt Ingela Jönsson.

– Det behöver inte ha någonting med produkterna att göra, med tanke på de flygrestriktioner som nu finns vill vi minimera riskerna för att det ska fastna på vägen hit, säger hon.