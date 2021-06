Efter veteranens avsked – Azrafshan blickar framåt: ”Måste fokusera på de som är kvar”

ÖFK började matchen på ett bra sätt och lyckades spela igenom AIK vid upprepade tillfällen, främst längs högerkanten.

– Vi fick till vår struktur, både offensivt och defensivt. Sedan tycker jag inte att vi tog vara på de lägen vi fick i slutet av första halvleken, säger ÖFK:s tränare Amir Azrafshan.

På högerkanten spelade Sam Mensiro i backlinjen med Felix Hörberg framför sig, ett lyckat drag då Hörberg låg bakom matchens enda mål. Han lurade bort Bilal Hussein vid mittlinjen och kunde slå ett inlägg som via nyss inbytte Per Karlssons ben och in i mål.

– Det blir ett resultat av att det centrala spelet fungerade bra. Trion på mitten hade en väldigt bra första halvlek. De kunde röra sig bra och anpassa sig till vår struktur. Vilket underlättade för både Henrik Bellman och Felix Hörberg.

1–0 var ställningen fram till halvtidsvilan. Efter paus kom AIK ut med en helt annan energi och ökade tempot i passningsspelet.

– I andra får de lite mer kontroll på vår struktur men vi försöker ändå att lösa situationerna och vi gör det bra. Men sedan gör vi lite byten i matchen, då handlar det mer om att göra bra prestationer och försöka försvara. Men också kontra.

AIK hade en handfull giftiga lägen som kunde ha resulterat i både ett och två mål. Men Sixten Mohlin i ÖFK:s mål stod pall.

– Det är jätteroligt att se. Vi har alltid vetat om att han är en duktig målvakt. Men att han konkurrerar med allsvenskans bästa, det säger något om hur bra vi är på den positionen.

Amir Azrafshan är tillfreds med resultatet, vilket gör att laget nu har två vinster i rad med Sirius-segern inräknad.

– Generellt är jag nöjd med lagets prestation och det är kul att vi kliver in i serien nu med två raka segrar och hållna nollor.

Ett annat glädjebesked för Östersunds FK var att Rewan Amin var tillbaka i spel för första gången sedan han skadade sig allvarligt mot Elfsborg i augusti i fjol.

Mittfältaren kom in och gjorde ett stabilt inhopp under den andra halvleken. Men ett par spelare saknades under matchen. Bland annat Nebiyou Perry.

– Det är samma skada för honom som innan uppehållet. Vi fortsätter att jobba med rehab, men hans skada är inte så lätt som en stukad fot. Den är mer komplex.

Med Isak Ssewankambo handlar det om en lätt känning och han vilades av säkerhetsskäl och Ahmed Awad är på väg tillbaka från sin skada men fortsatt handlar det om rehab för hans del.

Annars har den största snackisen de senaste dagarna handlat om Ronald Mukiibi som valde att inte förlänga kontraktet med ÖFK.

– Det var ett tråkigt besked. Jag har uppskattad Ronalds plats i laget och hans bidrag. Både nu men också för föreningen under den tiden han varit i klubben. Jag gillar honom väldigt mycket och önskar honom lycka till, säger Amir Azrafshan och fortsätter:

– Sedan är det som det är. Man skiljs åt ibland och då måste jag fokusera på de som är kvar.

Han menar att spelare kommer behöva ta större ansvar när Ronald Mukiibi försvinner och det är något som han redan har märkt av. Han nämner både Henrik Bellman och Frank Arhin som exempel.

– Det är viktigt att spelarna som inte fått spela så mycket innan, kan komma in i laget och ta kliv.

Matchen flyttades fram en dag, på grund av åskovädret under söndagen i Norrtälje, men det är inget som påverkar laget särskilt mycket.

– Planeringen förskjuts lite, på grund av att matchen spelades en dag senare. Vi får förändra lite grann, säger Amir Azrafshan.

AIK–ÖFK 0–1 (0–1)

0–1 (25) Självmål

Domare: Patrik Eriksson

Publik: Cirka 500