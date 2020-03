Ekholm och Ferry i corona-karantän – då blir OS-guldhjälten expertkommentator i SVT

När skidskytte-VM avgjordes i Antholz fanns både Helena Ekholm och Björn Ferry på plats.

Under onsdagen kom nya direktiv gällande coronavirusets spridning i norra Italien, något som har fått SVT att sätta sina två experter i karantän till på måndag. Varken Ekholm eller Ferry får där med vistas i SVT-huset i Stockholm för att kommentera helgens världscuptävlingar i tjeckiska Nove Mesto.

– Det är väl bra att man tar det på allvar, men det känns ju lite löjligt för jag har varit hemma i en och en halv vecka och har varit fullt frisk hela tiden. Men jag vet ju att det är två veckors inkubationstid och jag förstår att man tar till försiktighetsåtgärder, det är jättebra, säger Ekholm till Expressen.

Samtidigt står det klart att Fredrik Lindström, som blev guldhjälte i stafetten under OS 2018, kommer att gå in och jobba som expert under sändningarna tillsammans med SVT-kommentatorn Ola Brännholm.

– Det var skitsvårt att hitta en expert, men Fredrik Lindström kommer ner och löser det. Han pluggar ju till läkare nu och åker ner från Umeå direkt efter sin föreläsning, säger Brännholm.

Sedan tidigare står det klart att världscuptävlingarna i Nove Mesto kommer att köras inför tomma läktare.