Elev hotade att skjuta lärare med hagelgevär efter bråk om blankett

Det var i september 2019 som eleven kom i konflikt med sin lärare angående en blankett som eleven inte lämnat in. Eleven blev så pass upprörd över det hela att han sökte sig till syokonsulenten på skolan för att få hjälp med att byta gymnasieprogram. Under samtalet så frågade syokonsulenten om varför eleven ville byta och det var då samtalet kom in på läraren.

Eleven sa då ungefärligen att han ville skjuta sin lärare med ett hagelgevär. Syokonsulenten berättade vad som sagts för skolans rektor och denne förmedlade det till den berörde läraren. Läraren tyckte det hela var mycket olustigt och polisanmälde händelsen. Eleven blev sedan avstängd från skolan i två veckor.

Den tilltalade har erkänt hotet men menar att det inte var menat att skrämma läraren. Han döms nu för olaga hot och ett fall av olovlig körning till ungdomsvård.