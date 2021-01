Elias Rosell: De nya padelarenorna i Östersund visar marknadsekonomins styrka

Padelprojekten ploppar upp som svampar i Östersund. Bara under den senaste veckan har ÖP skrivit om två padelarenor i Östersund som är under uppbyggnad. I Stockholm har Globen omvandlats till en jättestor tillfällig padelarena under coronapandemin.

Utvecklingen för sporten har varit mycket snabb sedan Anders Mattson år 2012 påbörjade projektet att starta Sveriges första padelhall i Helsingborg. Men det har för den sakens skull inte varit en spikrak resa. Pionjären Mattson berättar i en intervju på sidan padelfeber att intresset till en början inte var särskilt stort och att han funderade på att lägga ner det hela. Men han fortsatte och intresset har nu exploderat – i somras fanns det 1 200 banor i Sverige.

Nu är det ju inte alla som tycker att just padel är roligt, men padel är bara ett av många exempel på hur marknadsekonomi gör att entreprenörer både kan erbjuda oss sådant vi inte visste att vi villa ha och snabbt producera mer av det som vi vet att vi vill ha.

Detta visar på betydelsen av entreprenörer som vågar ta risker och starta något nytt. Att människor är fria att starta företag är avgörande för att nya aktiviteter, tjänster och varor ska kunna få spridning.

Alla kan inte vara först med en idé. När en ny idé eller aktivitet blivit populär kan andra företagare svara på den ökade efterfrågan genom att erbjuda tjänsten eller varan i fråga, som exemplet med de nya padelarenorna i Östersund visar. Förutom att det ger oss konsumenter ett större utbud så gör det faktum att fler företag erbjuder samma tjänst det svårt för företag att sätta för höga priser.

En fungerande marknadsekonomi är därför det konsumentvänligaste systemet då det snabbt anpassar sig efter skiftande trender och pressar priserna nedåt.

En marknadsekonomi fungerar på det sättet som ett ständigt pågående oförutsägbart experiment där ingen, inte ens de mest begåvade politikerna och tjänstemännen, med säkerhet kan förutse exakt vilka innovationer och affärsmodeller som konsumenterna kommer att uppskatta.

Politiken bör därför låta marknaden vara så fri som möjligt och begränsa sin roll till att skapa grundläggande regler samt straffbeskatta sådant som vi vill ha mindre av: som miljöförstörande utsläpp.

Eftersom det inte går att veta på förhand vilka företagsidéer som kommer att vara framgångsrika så innebär startandet av nya företag ett visst risktagande – därför är det också rättvist att den som lyckas med sitt företag tjänar pengar på det. Ingen vet med säkerhet om exempelvis padel är en tillfällig fluga eller om intresset kommer att bestå – kanske kommer padelarenorna i Östersund om tio år att ersättas av något som då kommer vara ännu hetare eller så blir padelarenorna en bestående del av staden.

Med en fri företagsamhet kan tusentals olika idéer prövas i verkligheten. En del av dessa idéer kommer vi konsumenter i praktiken inte vara särskilt intresserade av – men några kommer visa sig vara guldkorn som gör våra liv lite roligare och bättre.