Elias Rosell: Jag har förståelse för att Stockholmskommuner dumpar flyktingar i Jämtland

När jag läste artikeln i onsdagens ÖP om hur kommuner i Stockholmsregionen dumpar flyktingar och socialt utsatta i bland annat Ragunda blev jag upprörd. Jag tänkte därför att jag skulle skriva en arg ledarartikel om att Stockholmskommunerna gör fel. Men sedan läste jag vidare i frågan och insåg att det inte är så enkelt som jag först trodde.

År 2016 köpte Nacka kommun lägenheter för 305 miljoner kronor för att kunna hyra ut dem åt i första hand nyanlända. Det är inte ett enskilt exempel. År 2016 uppgav hälften av kommunerna i Stockholms län att de har bostadsrätter och småhus för nyanlända.

Det är alltid bra att försöka sätta sig in i den andra sidans perspektiv. Om du hade varit medborgare i en Stockholmskommun – är du säker på att du hade tyckt att det varit en rättvis och långsiktigt hållbar lösning att kommuner köper eftertraktade bostäder åt flyktingar när det finns lediga bostäder i andra delar av Sverige? Om du inte svarar ett säkert ja på frågan – vad tycker du då att Stockholmskommunerna ska göra för att hitta bostäder åt nyanlända?

Men hur man än vrider och vänder på det så är det mycket svårt att kombinera ett stort flyktingmottagande med en stor bostadsbrist

Ett möjligt svar på frågan är att Stockholmskommunerna borde se till att det finns fler hyresrätter så att det inte krävs miljoner för att ha råd med en bostad. Det vore bra av andra skäl – men eftersom det tar i snitt tio år att färdigställa ett flerbostadshus så löser det inte problemet här och nu.

Man kan tänka sig kreativa lösningar som modulhus eller att man uppmanar privatpersoner med plats över att hyra ut delar av sin bostad, men det löser knappas situationen i exempelvis min uppväxtkommun Södertälje som tog emot cirka 10 000 flyktingar mellan 2005 och 2015. Jag säger därmed inte att det är just Södertälje och de andra Stockholmskommunerna som nämns i artikeln som ägnar sig åt social dumpning, men de är exempel på hur svår utmaningen att hitta bostäder åt flyktingar i Stockholmsområdet är.

Det kan finnas fler kreativa lösningar och en del kommuner i Stockholmsområdet, exempelvis Täby, borde göra mer. Men hur man än vrider och vänder på det så är det mycket svårt att kombinera ett stort flyktingmottagande med en stor bostadsbrist – Stockholm har nominerats till Guinness rekordbok för att ha världens längsta bostadskö. När det bara finns dåliga alternativ så är jag inte säker på att alternativet att skicka flyktingar till kommuner med bättre bostadsmarknad alltid är den sämsta lösningen.

Detta betyder verkligen inte att så kallad social dumpning är något bra – i fall där det handlar om oseriösa hyresvärdar som erbjuder fallfärdiga lägenheter är det ett mycket stort problem. Jag har full förståelse för att det blir ett problem för kommuner som redan befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge när det anländer människor som saknar egen försörjning.

Det är också lätt att förstå att det inte är kul för en nyanländ att mot sin vilja bli flyttad till en kommun långt bort. Alla inblandade: de nyanlända, mottagarkommunerna och Stockholmskommunerna befinner sig i en svår situation.

Istället för att kommunerna bråkar med varandra borde huvudlösningen vara att det blir lättare för både flyktingar och andra att hitta bostad och försörjning.

Sedan måste det bli enklare att få tillstånd att bygga bostäder – stadsbor som motsätter sig nya bostadsprojekt för att de inte vill ha fler hus i närheten har för mycket makt idag.

När det gäller bostäder behöver vi vara självkritiska och se att den svenska modellen med reglerade hyror inte har gett ett bra resultat. Det borde införas friare hyror kombinerat med riktade bostadsbidrag till hushåll med lägre inkomster – istället för att som nu ha artificiellt låga hyror för höginkomsttagare i bland annat Stockholms innerstad. Sedan måste det bli enklare att få tillstånd att bygga bostäder – stadsbor som motsätter sig nya bostadsprojekt för att de inte vill ha fler hus i närheten har för mycket makt idag.

När det gäller arbetsmarknaden så behöver den bli enklare att komma in på även för personer med låg utbildning, det kan handla om exempelvis sänkta ingångslöner. Men även med en bättre arbetsmarknadspolitik så lär det fortfarande vara svårt för många nyanlända att hitta jobb under de första åren. Staten borde därför ta ansvar för flyktingars försörjning under längre tid än två år. Med ett större statligt ansvar och ökade möjligheter för flyktingar att hitta jobb och bostad så kan så kallad social dumpning förhoppningsvis minska.