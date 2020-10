Elias Rosell: Jämtland kan bli en vinnare när koldioxid ska fångas in och lagras

Tidigare i höst meddelade den norska regeringen att de storsatsar på infångning och lagring av koldioxid.

Koldioxid kan nämligen förvaras på ett säkert sätt djupt nere i marken på platser där det finns rätt geologiska förhållanden, sådana platser finns det gott om utanför Norges kust. Lagringsutrymmet under Nordsjöns havsbotten är nämligen så stort att koldioxid från hela Europas utsläpp skulle kunna få plats där. Detta är inte någon ny och oprövad teknik, vilket en del ibland tror. Vid exempelvis det norska gasfältet Sleipner har cirka en miljon ton koldioxid lagrats sedan 1996.

Det är inte bara den norska regeringen som kommit med positiva nyheter om koldioxidlagring under hösten. Den svenska regeringen har, tillsammans med samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna, meddelat att det från år 2022 kommer att införas en så kallad lagringspeng.

Den norska och den svenska nyheten borde kunna förstärka varandra. Det finns visserligen platser i Sverige som har geologiska förutsättningar för koldioxidlagring. Men eftersom Sverige helt saknar erfarenhet av lagring så är det troligen enklare att transportera koldioxid från Sverige till lagring i Norge jämfört med att lagra här. Klimatet struntar i om koldioxid lagras i Sverige eller Norge, den svenska lagringspengen bör därför kunna användas för att lagra koldioxid utomlands.

Koldioxiden som lagras kan antingen komma från förbränning av fossil energi eller från förbränning av bioenergi.

Att fånga in koldioxid från bioenergi är ett sätt att "dammsuga" atmosfären på koldioxid. Det första steget i den processen är att träden, som en del av fotosyntesen, fångar in koldioxid. Normalt sett släpps koldioxiden tillbaka till atmosfären i samband med förbränning i exempelvis ett kraftvärmeverk. Men om koldioxiden istället infångas och lagras så har den gått från atmosfären, där den bidrar till den globala uppvärmningen, till berggrunden där den inte gör någon skada. Koldioxidhalten i atmosfären har då sjunkit, det är precis vad klimatet behöver. De flesta huvudscenarier från FN:s klimatpanel IPCC om hur världen kan begränsa uppvärmningen till 1,5 grader innehåller därför även teknik för att fånga in koldioxid från atmosfären.

I och med att lagringspengen införs så får bioenergi en fördel gentemot andra energislag, eftersom dessa inte kan fånga in koldioxid på samma omedelbara sätt. Detta är i sin tur positiva nyheter för regioner som Jämtland och Härjedalen med mycket skog och därmed råvara till bioenergi.

Allt tyder på att konsekvenserna av klimatförändringarna kommer att bli ännu allvarligare framöver, efterfrågan på klimatvänliga tekniker lär därför komma att öka. Det innebär att det kommer finnas pengar att tjäna för de företag, branscher och regioner som kan erbjuda klimatlösningar.

Med möjlighet att bidra till koldioxidlagring i både skog och berggrund, låta biobränsle ersätta fossilenergi och låta vind- och vattenkraft producera förnybar el har Jämtland och Härjedalen goda möjligheter, förutsatt att en del av intäkterna stannar i regionen, att bli en vinnare i den nya klimatekonomin.