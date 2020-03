Elin, 27, lämnade jobbet som sjuksköterska efter utmattningen: ”Jag gjorde allt jag kunde, men det räckte ändå inte”

Praktiken under utbildningen hade gått bra. När Elin Persson tog sin examen i januari 2018 dröjde det inte länge innan hon började arbeta på sin gamla praktikplats. När hon kom tillbaka dit var verkligheten en annan.

– När du är praktikant så har du alltid en handledare. Därför tror jag att det blir tyngre när man börjar jobba ”på riktigt” för då har du allt ansvar själv.

I dag är Elin Persson 27 år och ser tillbaka på en tid då hela livet kretsade kring arbetet.

– Jag gjorde nästan inget annat. Tidigare sjöng jag i kör, men det slutade jag med för att jag inte hade någon ork. Jag slutade träna. Det enda jag gjorde när jag kom hem var att lägga mig. Jag orkade knappt laga mat eller någonting. Jag hade liksom inget annat i mitt liv som skulle kunnat påverka mig. Jag slutade med allting, säger Elin Persson.

Med många patienter, få möjligheter till raster eller toalettbesök upplevde Elin Persson att hon inte kunde göra sitt jobb så som det borde göras.

– Jag kände mig otillräcklig som sjuksköterska. Jag gjorde allt jag kunde, men det räckte ändå inte.

Kraschen närmade sig under en tid då Elin Persson tänkte att arbetsbelastningen var naturlig. Hon var ny på jobbet och trodde att det skulle gå över. Folk sade till henne att det skulle bli bättre med tiden. Men det vände aldrig.

Jag hade börjat få svårt att läsa

– På sommaren, då hade jag jobbat ett halvår, kunde jag inte koncentrera mig och kände mig uppstressad på jobbet. Sen kom det mer och mer. Att jag inte kunde sova, att jag började blöda näsblod. Jag hade börjat få svårt att läsa. Sedan var det väl i slutet av februari som jag kände att jag inte ens orkade ta mig upp ur sängen. Det var då det var som värst, säger hon.

I det läget gick Elin Persson till en läkare och sjukskrevs i tre månader på grund av utmattningssyndrom. När hon därefter skulle tillbaka i tjänst var det genom att stegvis komma tillbaka till heltid. Den här gången på ortopeden. Där skulle det vara ett lugnare tempo. Så var det också, enligt Elin Persson, men rasterna var fortfarande få och stressnivån hög även där. Därför gick hon till slut till sin chef och ansökte om tjänstledighet. Hon ville inte bli sjuk igen.

– Det blev övermäktigt på något vis. Man känner ett så stort ansvar för patienterna, men man har inte makten att hålla koll på alla. Det var det som knäckte mig. För att kunna göra ett bra jobb måste man få förutsättningar att göra det.

Då kände jag att jag inte kunde stå för att jag är så trött och ofokuserad. Det är farligt

Elin Persson är noga med att hon inte vill svartmåla. Alla dagar var inte hemska. Vissa personer kanske klarar att arbeta under dessa förhållanden, men inte hon.

– I det här jobbet måste man vara skärpt och fokuserad för att det handlar om patienters liv. Och då kände jag att jag inte kunde stå för att jag är så trött och ofokuserad. Det är farligt.

När hon beskriver tiden under tjänstledigheten pratar hon om ett annat liv. Orken kom tillbaka och hon kunde träna igen. Det slutade med att Elin Persson sade upp sig.

Valet att lämna sjukvården och regionen som arbetsgivare fattade hon innan förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare om arbetstidsmodellerna hade avslutats i oenighet.

– Det har inte påverkat mitt beslut, men jag tänker att de som fortsätter att jobba nu och får en annan arbetstidsmodell... Det blir ju värre för dem. Och det skrämmer mig lite.

Elin Persson förstår att regionens ekonomiska läge är dåligt. Prognosen är att organisationen under år 2020 ska kunna göra ett positivt resultat på drygt 90 miljoner kronor. Om det blir så är det första gången sedan 2010 som organisationen går plus. Just nu ligger det totala underskottet på ungefär 1,5 miljarder.

– Det är inte någon lätt fråga alls. De som jobbar med det gör säkert allt de kan och jag är ingen ekonom – men jag tror inte att lösningen är att göra det sämre för personalen.

Trots att det fick så positiva effekter för Elin Persson att sluta saknar hon det hon kallar för världens bästa yrke.

– Jag utbildade mig för att jag kände att det här var något för mig. Det tycker jag fortfarande att det är, men under de förutsättningar som är nu så vill jag inte jobba med det. Det har tagit för mycket på mig. Både som sjuksköterska och som person, säger hon.