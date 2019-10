Elin Olofsson köper aktier i ÖFK: ”Rött och svart pumpar hjärtat”

Nu är Elin Olofsson en av de som har köpt aktier i klubben, i den emission som har utlysts i syfte att komma tillrätta med klubbens akuta ekonomiska problem.

Sammanlagt är det en fjärdedel av ÖFK:s aktier som bjuds ut till allmänheten, för 2 000 kronor styck, och som mest kan klubben dra in 25 miljoner snabba kronor på affären.

”Rött och svart pumpar hjärtat och jag tror på det här och jag menar ... what could possibly go wrong 😎?”, skriver Elin Olofsson på sin Facebooksida där hon berättar att hon för egen del har köpt två ÖFK-aktier och uppmuntrar andra att följa hennes exempel.