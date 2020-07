Ellen Sundberg om nya musiken – gjorde sig av med både skivbolag och manager: ”Har aldrig låtit så mycket jag förut”

Vi träffar Ellen i hennes egna hemmastudio som ligger i en timmerstuga på tomten. Väggarna är täckta av planscher, minnen, musikprylar och dekorationer.

– Jag är lite nostalgisk när det kommer till vissa saker, säger hon och pekar upp mot en blå plansch i snedtaket.

– Den där till exempel, den är från min typ första riktiga spelning utomläns, förklarar hon.

I dag släpper Ellen Sundberg singeln Take it back, och i höst sitt femte album. Hon beskriver den nya musiken som varm men rå. Även om alla skivor har varit inom samma amerikana- och countrygenre tycker hon att varje skiva har varit sin egen, haft sin egen twist. I synnerhet den som stundar i höst där hon har spelat in större delen av skivan helt själv.

– Det har aldrig låtit så mycket jag förut. Det är kul att känna att man lär sig och blir bättre, både på att spela och att spela in, säger hon.

För ett och ett halvt år sedan bestämde hon sig för att säga upp allt vad heter bokningsbolag, skivbolag och manager för att istället sköta allting själv. Hon bytte proffsstudios mot hemmastudios och stora skivbolag i Stockholm mot mindre Kirunabaserat bolag. Förändringen berodde inte på negativa erfarenheter, utan på att hon hade en vilja att helt återta kontrollen.

– När man jobbar med många andra är det lättare att bli distraherad och tappa fokus och kontroll över musiken, det var därför jag ville ta över allt själv. Nu har jag också dragit på mig så mycket kunskap genom åren att jag känner att jag kan klara av det, säger Ellen.

Och det är med dessa kunskaper som hon nu kliver in i nästa steg av musikskapande och karriär. Men lite hjälp har hon fortfarande kvar.

– Jag spelar in själv men får hjälp med mixningen av en kille som heter Björn Pettersson Thuuri som sitter i Kiruna, han har även skivbolaget där nya skivan släpps. Sen har Emil Fritzson Lindqvist, Robin Lindqvist och Johan Arveli spelat in trummor, bas och pedalsteel. Johan hjälper mig jättemycket med musikinspelningsprogrammet också, berättar hon.

I ett hörn i studion står en gammal tramporgel som hon hittat på en loppis. Hon spelar några toner och instrumentet ger ifrån sig ett djupt och mäktigt ljud. Hon är ingen skolad organist, eller pianist, men det är oviktigt. Det som spelar roll är att man själv hittar ett sätt att spela som passar en själv. Hon tror att många som försöker skriva musik fastnar i att det ska bli just rätt.

– Jag tycker man ska våga spela även det man inte redan kan. Det måste inte vara korrekt eller rätt, det viktigaste är att det blir rätt för dig, förklarar hon.

Under en brinnande pandemi är det svårt att planera inför framtiden, särskilt för musiker. Lyckligtvis ligger åtminstone en av Ellens Sundbergs framtidsdrömmar helt inom ramen för karantän och smittskyddssäkerhet.

– Jag vill utvecklas och bli bättre inom ljudteknik och musikproduktion. En låt kan låta på så många sätt och i produktionen kan det hända så mycket, det tycker jag är jätteintressant, säger hon.

Betyder detta att nästa album kommer låta ännu mer du?

– Jag tror det! Eller åtminstone lika mycket, för den som kommer nu är ju som sagt också väldigt mycket jag. Det är klart att om jag lär mig mer kan det såklart bli ännu mer också. Men man vill ju ha lite samarbete med andra också, säger hon.