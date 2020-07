Elvis-kväll i trädgård i Fugelsta lockar få men hängivna besökare: ”Mycket efterlängtat”

I en trädgård i Fugelsta står några gröna plaststolar utplacerade framför verandan som den här kvällen agerar scen. Publiken sitter utplacerad på lämpligt smittsäkert avstånd. Temat för kvällen är Elvis, och på scenen står Peder Sundahl, Micke Finell och Billy Bremner och bränner av den ena Elvis-dängan efter den andra. De turas om att sjunga. Publiken jublar och applåderar när tonerna av Tutti Frutti klingar ut.

– Thank you, thank you, thank you, säger Billy Bremner.

Kvällens arrangemang är det tredje och sista. Förra helgen var det rockafton, och helgen dessförinnan spelades det Creedens. Denna kvällen var det egentligen tänkt att den amerikanska rock- och countryartisten Linda Gail Lewis skulle spela, men på grund av coronavirus och reserestriktioner fick man tänka om. Att det blev Elvis var för att det var lite samma stuk på den musiken som Linda Gail Lewis brukar spela.

– Hon är ju syster till Jerry Lee Lewis, och kör många av hans låtar och många Elvis-låtar. Då tänkte vi att vi kör något som hennes publik gillar, säger Micke Finell.

Trädgården där allt äger rum tillhör Marina och Hoffa Eriksson. De lärde känna Micke Finell för några år sedan genom det delade musikintresset, och har arrangerat ett musikevenemang i Mariebys stenbrott tillsammans tidigare. Tanken var egentligen att hålla musikkvällarna i stenbrottet även i år, men när 50-personersbegränsningen kom fick de tänka om. Då kom Marina med förslaget att de kunde vara i deras trädgård.

– Jag föreslog att vi skulle vara här och att vi kunde ha verandan som scen, och det tyckte Micke lät som en bra idé, säger Marina Eriksson.

– Vi letade efter någonting som funkade praktiskt och bra. Då blev det prefekt med Marina och Hoffas trädgård, säger Micke Finell.

På lördagskvällen var det sex personer på plats i trädgården. Ibland har det kommit fem, ibland 40. Tyvärr har uppslutningen inte varit så stor som man hoppats på. Inför lördagskvällen hade man sålt fler biljetter på förhand än vad som dök upp.

– Det har varit ömsom vin, ömsom vatten. Det finns ju en generell rädsla, och det är ju en sund sådan. Dessutom är vår målgrupp 60-plussare, och de är kanske lite mer försiktiga med sociala tillställningar, säger Micke Finell.

Men de som dyker upp är mer än nöjda med underhållningen.

– De som kommer hit är helt lyriska! Man märker att folk är svältfödda på kulturevenemang, och många har kommit hit flera gånger, säger Micke Finell.

Ingalill Silvander och Ann-Marie Söderlund är två av lördagkvällens besökare. Det är Ingalills tredje besök men Ann-Maries första. De är vänner sedan skolåren, och Ingalill tog med sig sin väninna för att hon vet att detta är precis Ann-Maries musiksmak. De uppskattar att det arrangeras livemusik trots corona.

– Det är absolut behövt, säger Ann-Marie Söderholm.

– Ja, mycket efterlängtat, instämmer Ingalill Silvander.

Hur musikkvällarna tar form nästa år återstår att se. Allt beror på coronapandemins utveckling.

– Kvarstår läget som nu kommer vi nog försöka utveckla kvällarna i trädgården på något sätt. För våran del handlar det om överlevnad, för vi gräsrotsfolk får inga krisstöd från regeringen, säger Micke Finell.

Om allt vad gäller pandemi och 50-personersbegränsningar har blåst över tills dess tänker man satsa större.

– Om allt är som vanligt nästa sommar kommer vi försöka satsa på någon större grej i stenbrottet igen, säger han.