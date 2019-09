Emil från Sveg spelar i Sound of Music: "Det är en mörk historia"

En svekfull butler med nazistympatier, det är Emil Söders roll i hans nästa musikaluppsättning Sound of Music, som spelar på Lisebergsteatern i oktober, november och december. Svegaren Emil Söder bor sedan mer än tio år i Göteborg, där han slagit sig in på banan som musikalartist. Men hur lätt är det egentligen?

Är det inte tufft att överleva som musikalartist? Hur ser livet ut?

– Det är utmanande. Det går bra för mig, jag har jobbat med det här i elva år nu. Men det är en tuff bransch. Ibland jobbar jag nästan ihjäl mig i två månader. Sedan kan det vara tomt nästa månad. Det verkar som att allting händer på samma gång.

Det är företagen Stage Fantasy och 2Entertain AB som står bakom musikalproduktionen. Den har spelats ett år i Stockholm, men utan Emil. Så just nu snabbrepar för att komma in i rytmen med den övriga ensembeln.

– Föreställningen har gått på Intiman i Stockholm ett år. Han som spelade min roll har ett annat jobb. Ensembeln har redan repeterat, så jag lär mig rollen hemma genom att se föreställningen på film, säger Emil Söder.

När han ger sig in i en ny produktion är det tydligt att Emil Söder först tar till sig historien för att kunna gestalta den. Storyn i Sound of Music är inte rosenröd, även om den kan verka glättig på ytan för den som sett klassikern från 1965 med Julie Andrews. När Emil Söder berättar historien är det inte bara en kärlekssaga, utan också en berättelse om krig, svek och flykt.

– Huvudpersonen Maria ska bli nunna, men så skickas hon att arbeta som guvernant hos familjen Trapp. Där har mamman dörr, och mannen lever med sina sju barn. Det finns ingen glädje. Han uppfostrar dem som att det vore i militären. I stället för att ropa deras namn använder han olika ljud för varje barn med en visselpipa.

Maria och änklingen inleder en kärleksrelation, men det är inte enkelt att leva i Österrike mitt under nazismens framfart i Tyskland. Manuset till historien använder memoarboken The Story of the Trapp Family Singers av Maria von Trapp som förebild.

– De uppmanas att hissa nazistflaggan, men vägrar. Så blir paret angivna till Nazisterna av butlern Franz, och tvingas fly över bergen. Musikalen är baserad på en sann historia, säger Emil Söder.