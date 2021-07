Emmie Mårtensson, 21, jagar drömmen i USA: ”Jag älskar hästarna – det är för dem jag är här”

För 1,5 år sen flyttade Emmie Mårtensson till USA för att följa sin dröm att få jobba med hästar på heltid.

– Det har gått supersnabbt och det känns som att jag kom hit förra helgen. Just nu väntar jag på att få ett visum som räcker i två år. Om jag stannar så länge vet jag inte men jag vet i alla fall att än är jag inte klar här säger.

Resan in i hästvärlden började tidigt för Emmie då hon är uppvuxen i en travfamilj från Jämtland. Efter grundskolan började hon plugga på Wångens Travgymnasium där hon fick ett stipendium som innebar en månads praktik i Australien och ytterligare en månad i det som skulle komma att bli hennes framtida hem: New Jersey, USA hos proffskusken Åke Svanstedt.

Får uppleva fantastiska saker

– Efter min praktik hos Åke ville jag bara tillbaka så snabbt som möjligt. När praktiken var klar åkte jag hem i ungefär ett halvår och sen satt jag på flyget tillbaka.

Gården som Emmie jobbar på är en travverksamhet i Wrightstown New Jersey och går under namnet Legend Farm, den tillhör Svanstedt Stables. Där bor familjen Svanstedt, anställda och såklart hästarna.

Men gården som ligger 1,5 timme bort från New York är inte den enda träningsanläggningen som ägs av Svanstedt Stables. I Vero Beach, Florida ligger ytterligare en anläggning. Dit flyttas hela verksamheten under vintersäsongen. Men där pågår inga tävlingar utan fokus ligger på att träna upp hästarna inför nästa säsong i New Jersey.

– Vi pendlar ju mellan Florida och New Jersey, de är så olika så jag vet inte vilken jag gillar mest. I New Jersey har vi ju tävlingssäsongen och det är ju det man vill göra. Men jag tillbringar gärna en varm vinter i Florida, skrattar Emmie och fortsätter.

– Jag har inte ens sett snö under min tid här, det är inte mycket som slår det.

Med över 6 300 segrar tillhör Åke Svanstedt Sveriges travelit och har under sin långa karriär vunnit Elitloppet två gånger.

– Jag valde att åka hit för att jag var nyfiken på hur travsporten funkar i USA men också för att Åke är väldigt kunnig och har varit med länge. Att jobba för honom är helt överlägset, jag lär mig nånting om något varje dag, säger Emmie Mårtensson.

En dag som hästskötare på en stor träningsverksamhet innebär inte mycket fritid. Det är tidiga morgnar och sena nätter. Arbetsdagen börjar 04.30–05.00 på morgonen, vid lunch vilar hästskötare och hästar för att på eftermiddagen jobba några timmar innan arbetet är helt klart.

– Det är rätt intensivt nu på sommaren med mycket resa och tävlingar. Jag har varit i över åtta delstater och till Niagarafallen i Kanada.

När det är dags för tävling startar hästskötarna dagen med att se till så att det vanliga jobbet är klart för att sen börja packa inför tävlingen. Oftast lämnar bussen gården så tidigt som möjligt, så att hästarna är framme på tävlingen två till tre timmar innan den börjar. Detta för att hästarna ska värmas och utrustning justeras.

Anställda måste ha en så kallad skötarlicens i varje delstat som de åker och tävlar i. Då krävs det att man lämnar fingeravtryck och sitt social security-nummer i den delstat tävlingen anordnas i.

– Det är rätt likt tävlingsdagar hemma i Sverige förutom att det sker mycket fler dopningstester här, segraren testas alltid men ofta blir tvåan och trean också testad, säger Emmie Mårtensson.

Just nu har Emmie sex stycken passhästar som hon sköter om varje dag. Men att träna hästarna gör så kallade riders, som är speciellt anställda för att köra och träna hästarna, vilket oftast sker i form av gruppträningar.

En av de hästar som Emmie har tagit hand om är Southwind Turion som förra året gick världsrekord. En annan av hennes passhästar blev trea i den stora tävlingen Hambletonian Stakes.

Än har Emmie inga planer på att åka hem till Sverige. Hemlängtan den finns men är ingenting som hon lider speciellt mycket av.

– Jag trivs jättebra, och får uppleva fantastiska saker. Visst saknar jag familj och vänner men jag älskar hästarna, det är för dem jag är här och för dem jag stannar.

Hemma i Sverige har hon ett sto som heter Kallibra, som har fått två föl under tiden Emmie har varit borta. Men att göra dem till stjärnor får vänta tills USA drömmen är klar.