En av tre restauranginspektioner i Åre visar på brister: ”Generellt sett fungerar det bra”

Åre kommuns miljöavdelningen har fullt upp med att inspektera att restauranger och serveringar följer pandemilagen och de restriktioner som finns för att förhindra smittspridning av coronaviruset.

Under vintersäsongen är inspektionerna täta. Från den 18 december – då Skistar öppnade skidanläggningen i Åre – till den 5 mars, har det gjorts 126 kontrollbesök. På flera ställen har man varit vid upprepade tillfällen. Vid 46 av inspektionerna har brister påträffats och totalt har åtta förelägganden beslutats varav två av dessa har förenats med vite – viten som dock inte har dömts ut på grund av att verksamheterna i fråga har rättat sig.

Läs även: Miljöinspektören om läget på Årerestaurangerna under corona: ”Jag hade förväntat mig att det skulle fungera bättre”

– Jag tycker att det har flutit på bra under sportlovsveckorna. Vi har fått in ett par klagomål under veckan som rört placering av gäster och trängsel, men vi gör uppföljningar och vi litar på att verksamheterna också vidtar åtgärder och gör förbättringar, säger Ellen Larsson som är miljöinspektör på Åre kommun.

Ser du någon förändring i hur det fungerade vid säsongsstart jämfört med hur det har rullat på nu de senaste veckorna?

– Min egen teori är att många tog ett riktigt krafttag inför julhelgerna och sen slappnade man av lite. Vi hade en period efter jul- och nyårshelgerna när vi upplevde att det kom in lite fler klagomål, men sedan kändes det som att många verksamheter steppade upp igen inför sportloven.

Ellen Larsson tycker generellt sett att det har fungerat, och fungerar, bra på de flesta serveringar runt om i Åre.

– Många ställen är verkligen inkörda på vad som gäller nu och de allra flesta gör vad de kan för att skapa förutsättningar för gästerna att följa restriktioner och riktlinjer.

Hur är relationen mellan restaurangnäringen och kommunen med tanke på de kontrollinsatser ni gör?

– Alla är med på varför vi gör som vi gör. Vi försöker att föra en dialog med verksamheterna, det är så vi tror att det blir bäst och många rättar till brister redan när vi är på plats.