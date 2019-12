En förstakedja att frukta, glödheta målvakter och en uthyrd poängkung – stor genomgång av ÖIK:s motståndare i allettan

Piteå HC

Placering: 2:a i hockeyettan norra med 40 poäng.

Poängkung: Magnus Isaksson, 32 poäng (12+20).

Målvakt: John Westermark, 92.31 procent.

Publiksnitt: 476.

Håll ett extra öga på: Poängkungen Magnus Isaksson är det enkla svaret. Med sina 32 poäng på 18 spelade matcher vann Isaksson poängligan i den norra serien överlägset. Men nu har klubben hyrt ut sin poängkung. SHL-klubben Skellefteå tappar nämligen flera spelare till JVM och behövde därmed förstärkning. Det handlar alltså bara om några veckor, men de lag som möter Piteå under JVM-perioden, de kommer alltså att slippa ställas mot Isaksson.

Under grundserien vann ÖIK en av matcherna, medan Piteå tog tre poäng i den andra. Det här är också det lag som ÖIK inleder mot när allettan drar igång med dubbelmöten under mellandagarna.

Tegs SK Hockey

Placering: 3:a i hockeyettan norra med 36 poäng.

Poängkung: Sebastian Manberg, 24 poäng (4+20).

Målvakt: Arvid Stenmark, 92.10 procent.

Publiksnitt: 246.

Håll ett extra öga på: Förra säsongen var det han som sänkte ÖIK i båda förlustmatcherna i playoff 3, då i Hudiksvallströjan. Nu har Sebastian Manberg bytt klubb och under grundserien blev han poängbäst i Tegs SK och vann också den totala assistligan tillsammans med Piteås Magnus Isaksson.

Under grundserien tog Östersund fyra av sex möjliga poäng mot Tegs SK.

Bodens HF

Placering: 4:a i hockeyettan norra med 36 poäng.

Poängkung: Max Pålholm, 19 poäng (4+15).

Målvakt: Claes Endre, 92.17 procent.

Publiksnitt: 988.

Håll ett extra öga på: Boden hittar vi i toppen av boxplaytabellen i den norra serien. På de 84 gånger laget spelat med en man mindre på isen har man bara släppt in 9 mål. Det är bra siffror och ger den fina procenten 89.29. Att fortsätta på det spåret kommer bli extra viktigt för Boden nu när matcherna gäller mer och tabellen kommer att bli tätare.

Under grundseriens två matcher mellan Boden och ÖIK vann lagen en match vardera.

Kiruna IF

Placering: 5:a i hockeyettan norra med 27 poäng.

Poängkung: William Otter, 16 poäng (4+12).

Målvakt: Jesper Eriksson, 90.87 procent, och David Otter, 89.03, delade nästintill jämnt på målvaktsspaden under grundserien.

Publiksnitt: 790.

Håll ett extra öga på: Slogs in i det sista om den sista allettanplatsen mot lokalrivalen Kiruna AIF. Lagen slutade på samma poäng, men tack vare en bättre målskillnad var det Kiruna IF som drog det längsta strået. Sist in i allettan från den norra serien gör så klart att laget blir en underdog som slår ur underläge – och kanske är det vad övriga lag får se upp lite extra för. Kiruna har allt att vinna i den serie som väntar.

Kiruna besegrade ÖIK med hela 5–1 när lagen möttes första gången under grundserien, andra gången tog ÖIK revansch och vann med 2–1.

Borlänge HF

Placering: 2:a i hockeyettan västra med 48 poäng.

Poängkung: Markus Persson, 28 poäng (20+8).

Målvakt: Alexander Johansson, 92.80 procent.

Publiksnitt: 388.

Håll ett extra öga på: Så klart poängkungen – och framför allt skyttekungen – Markus Persson. Han vann alltså poängligan och skytteligan i den västra serien – trots en avstängning på hela sex matcher. 20 mål på 16 matcher, det är siffror som kan sätta skräck i alla motståndare.

Lindlövens IF

Placering: 4:a i hockeyettan västra med 42 poäng.

Poängkung: Alexander Kovalonok, 28 poäng (14+14).

Målvakt: Isak Mantler, 93.46 procent.

Publiksnitt: 284.

Håll ett extra öga på: Alexander Kovalonok vann tillsammans med Markus Persson poängligan i den västra serien. En spelare att se upp med även i powerplay då 11 av de 28 poängen har kommit i spel i numerärt överläge. Lindlöven hade det tufft mot topplagen i den västra serien – något som så klart behöver förbättras om laget ska ha något att säga till om i allettan.

Väsby IK HK

Placering: 1:a i hockeyettan östra med 48 poäng.

Poängkung: Christoffer Gozzi, 26 poäng (11+15).

Målvakt: Edvin Olofsson, 94.86 procent, och Linus Ryttar, 91.47 procent har delat nästintill jämnt på målvaktsspaden under grundserien.

Publiksnitt: 465.

Håll ett extra öga på: Laget har tre spelare som stod för 26 poäng vardera under grundserien. Utöver Christoffer Gozzi var det kedjekamraterna Elliot Lorraine och Johannes Nilsson. En förstakedja att frukta alltså. Lägg därtill att Väsby också förfogar över målvakten som hade bäst räddningsprocent i den östra serien.

Hudiksvalls HC

Placering: 3:a i hockeyettan östra med 47 poäng.

Poängkung: Erik Flood, 22 poäng (5+17).

Målvakt: Magnus Åkerlund, 91,92 procent.

Publiksnitt: 642.

Håll ett extra öga på: Målproduktionen har varit någonting som inte riktigt klickat i för Hudiksvall under grundserien, men någon som har levererat är backen Erik Flood. Med sina 5 mål och 17 assist blev han poängbäst i Hudiksvall under grundserien. En offensiv back som spelar mycket och även hotar i powerplay.

IF Vallentuna BK

Placering: 5:a i hockeyettan östra med 39 poäng.

Poängkung: Marcus Andersson. 23 poäng (5+18).

Målvakt: Alexander Jirhage, 90.54 procent.

Publiksnitt: 159.

Håll ett extra öga på: Knep den sista allettanplatsen med två poängs marginal. Likt Kiruna har Vallentuna därmed allt att vinna när de nu ger sig in i allettan. Dit kommer laget med ett bra självförtroende i boxplay då man under grundserien gjort 16 mål på 69 försök vilket ger procenten 23.19. Med det var laget tredje bäst i den östra serien.