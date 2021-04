Erik Brandsma fick gå efter tre år – såg fram emot ”häftig resa” när han var ny

”Uppdraget blir annorlunda mot min hittillsvarande roll. Men den pågående energiomställningen är spännande. Jag ser fram emot att få göra den här häftiga resan tillsammans med våra kunder, lokalbefolkningen, skogsbruket och övriga aktörer i Jämtland”

Så sa Erik Brandsma i en intervju när han var på väg att ta över som efterträdare till Anders Ericsson.

Då hade regeringen bara några månader tidigare utsätt Brandsma att fortsätta som generaldirektör för statliga Energimyndigheten en andra period.

Under måndagen meddelade styrelsen via ordförande Kerstin Arnemo (C) att Erik Brandsma inte längre uppfattas ha den typ av ledaregenskaper som Jämtkraft vill ha.

” Att styrelsen nu gör bedömningen att det är rätt tid att byta vd handlar inte om ett missnöje med det som varit, utan vilken typ av ledarskap vi tror behövs för nästa fas i företagets utveckling”, skrev hon i ett meddelande.

Erik Brandsma har varit med om att ta fram en ny strategi för vad Jämtkraft ska syssla med i framtiden. Det handlar bland annat om förädling i stället för enbart försäljning av el. Så kom till exempel nyligen beskedet att den förstudie om en helt ny frabrik för tillverkning av förnybart flygbränsle hade fått positiva omdömen.

” Jämtkraft har redan gjort resan mot att bli hundraprocentigt fossilfri. Här finns oanade möjligheter att gå vidare inom den energiomställning som ständigt accelererar. Vi kan inta en ledande roll i detta arbete och den möjligheten lockar mig. Det är en ny industri som växer fram när omställningen skjuter fart. Många nya jobb skapas”, sa Erik Brandsma i sin första intervju med ÖP.

Men under måndagen tog hans tid i Jämtkraft slut när styrelsen meddelade att det behövs en ny vd på posten.

