Etapp två av O-Ringen är klar – se här hur det gick för länslöparna

Etapp 2, resultat:

D21, 6,560 m, 141 deltagare:

1) Simone Niggli, OL Norska (SUI), 44:24, 2) Agnes Leo, Göteborg-Majorna OK, +2:56, 3) Frida Bakkman, IFK Göteborg Orientering, +4:36, 84) Helena Olsson, Brunflo IF, +20:28.

H21-1, 8,630 m, 127 deltagare:

1) Victor Imark, Tullinge SK, 52:00, 2) Albin Thunberg, Sävedalens AIK, +0:24, 3) Rasmus Palmqvist Aslaksen, IFK Lidingö SOK, +0:30, 67) Erik Söderhjelm, Litsbygdens SK, +16:44.

D21 Kort-1, 4,460 m, 126 deltagare:

1) Gunvor Hov Høydal, Fossum IF (NOR), 29:50, 1) Elin Classon, OK Orinto, 29:50, 3) Julia Lauri, OK Tisaren, +1:09, 41) Marie Ohlsson, OK Storsjön, +12:07, 45) Monika Söderhjelm, Litsbygdens SK, +13:12, 90) Evelina Wallentin, Östersunds OK, +23:47.

H21 Kort-1, 6,600 m, 155 deltagare:

1) Vegard Jarvis Westergård, Ntnui (NOR), 34:08, 2) Anders Nordberg, Nydalens SK (NOR), +1:14, 3) Sindre Rønning, do, +1:27, 122) Gustav Ydén, Östersunds OK, +40:20.

H21 Kort-2, 6,530 m, 154 deltagare:

1) Karl Walheim, Ärla IF, 36:15, 2) John Börjesson, Malungs OK Skogsmårdarna, +0:02, 3) Mathias Peter, Södertälje-Nykvarn OF, +0:41, 87) Mattias Hallmans, Frösö IF, +22:24.

D20, 5,450 m, 89 deltagare:

1) Clare Stansfield, Edinburgh University Orienteering Club (GBR), 40:28, 2) Sandra Boström, OK Linné, +3:10, 3) Klára Nechanická, OSN (CZE), +3:33, 62) Agnes Mattsson, Tandsbyns IF, +25:21, 71) Linnea Sahlin, OK Vildhussen, +28:24.

D17-20 Kort, 4,510 m, 58 deltagare:

1) Saara Saalo, SK Uusi (FIN), 42:26, 2) Jenny Jakobsson, Gamleby OK, +0:51, 3) Rebecca Harden, FK Boken, +2:13, 39) Maja Willén, Östersunds OK, +25:11.

H18, 5,980 m, 205 deltagare:

1) Clemens Sundby Øxnevad, Ganddal IL (NOR), 38:01, 2) Jacob Steinthal, Farum Tisvilde OK (DEN), +0:35, 3) Karl Petersén, OK Njudung, +1:00, 133) Axel Hedström, Östersunds OK, +17:52, 159) Tor Rönnestrand, Frösö IF, +22:08.

D16, 4,630 m, 198 deltagare:

1) Klara Åkerman Sjöström, Västerås SOK, 29:58, 2) Alina Niggli, O Jura (FRA), +0:24, 3) Amanda Granqvist, OK Ravinen, +2:27, 110) Flisa Ravald, Östersunds OK, +19:12, 191) Klara Göransson, Åsarna IK, +59:27.

H16, 5,550 m, 177 deltagare:

1) Hans Urset, IL BUL-Tromsø (NOR), 31:02, 2) Noel Braun, Växjö OK, +1:09, 3) Hugo Kindborn, OK Hällen, +1:15, 153) Vidar Bäckman, Frösö IF, +26:47.

D16 Kort, 4,190 m, 43 deltagare:

1) Aleksandra Polhresnaia, Baltiyskiy Bereg (RUS), 35:25, 2) Elsa Boberg, IF Rigor, +5:37, 3) Aiste Demantaviciute, SM Gaja (LTU), +7:31, 36) Jenny Eriksson, Åsarna IK, +48:19.

D15, 4,580 m, 190 deltagare:

1) Klara Borg, Södertälje-Nykvarn OF, 33:04, 2) Alma Svennerud, Karlskrona SOK, +0:40, 3) Eline Horten Jordet, Vingelen IL (NOR), +1:27, 131) Alva Eriksson, Östersunds OK, +21:34, 173) Frida Berggren, do, +35:39.

H15, 5,530 m, 207 deltagare:

1) Marcus Stenebo, Attunda OK, 30:59, 2) Olle Karlsson, IK Hakarpspojkarna, +0:18, 3) Edvin Nilsson, Långhundra IF, +0:53, 80) Axel Arnesson, Östersunds OK, +11:26.

D14, 4,060 m, 170 deltagare:

1) Stina Bygdén, Södertälje-Nykvarn OF, 30:54, 2) Linn de Boussard, IFK Enskede, +0:13, 3) Synne Sandven, Notodden OL (NOR), +0:25, 42) Elsa Arnesson, Östersunds OK, +6:59, 44) Hanna Lindqvist, do, +7:05, 89) Filippa Bernsten, do, +15:43.

H14, 4,040 m, 203 deltagare:

1) Isak Eskilsson, IK Hakarpspojkarna, 24:16, 2) Hannes Mogensen, OK Ravinen, +0:01, 3) Emil Lindblad, Sävedalens AIK, +1:34, 128) Tore Hamberg, Östersunds OK, +19:44, 136) Joar Bäckman, Frösö IF, +20:34, 180) Björn Rönnestrand, do, +33:01, 195) Oskar Nowén, do, +47:44.

H14 Kort, 3,090 m, 51 deltagare:

1) Per Hähnel, OL-Team Wehrsdorf (GER), 25:18, 2) Malte Hellgren, IF Thor, +1:11, 3) Alfred Sjödin, OK Tisaren, +1:50, 37) Wille Larsson, OK Storsjön, +24:58.

D13, 4,050 m, 171 deltagare:

1) Maja Lundholm, Umeå OK, 28:06, 3) Cajsa Alenius, Nyköpings OK, +1:29, 97) Greta Hedman, Östersunds OK, +14:59, 156) Stina Eriksson, Åsarna IK, +35:36, 2) Elizaveta Zelina, Nord West (RUS), I mål.

H13, 4,040 m, 189 deltagare:

1) Max Österberg, Gustavsbergs OK, 23:23, 2) Ludwig Rosén, Göteborg-Majorna OK, +1:20, 3) Marcus Lamm, Frölunda OL, +2:37, 71) Olle Hamberg, Östersunds OK, +13:15, 79) Måns Ravald, do, +14:14, 174) Toste Wallskog, do, +43:07, 181) Rasmus Karlström, Frösö IF, +1:21:38.

D12, 3,130 m, 181 deltagare:

1) Alva Olsson, Åmåls OK, 22:55, 2) Hanna Woxlin, Skogslöparna, +0:04, 3) Tuva Henricsson, OK Tyr, +0:21, 140) Kajsa Bernsten, Östersunds OK, +19:32.

H12, 3,050 m, 168 deltagare:

1) Ted Lagerström, Attunda OK, 19:17, 2) Ludvig Eggöy Markhester, Snättringe SK, +0:03, 3) Lauri Lakanen, Koovee (FIN), +0:25, 69) Simon Lindqvist, Östersunds OK, +8:50.

H12 Kort, 2,570 m, 26 deltagare:

1) William Björnbecker, Sjövalla FK, 26:07, 2) Emil Söderlund, Skellefteå OK, +2:45, 3) David Jonforsen, Surahammars SOK, +4:09, 6) Simon Falkeström, Frösö IF, +5:14, 9) Isak Oscarsson, do, +8:35.

H11, 3,040 m, 155 deltagare:

1) Atle Kulstad, Skåneslättens OL, 19:32, 2) Malte Granefelt, OK Tyr, +0:43, 3) Hjalmar Ingelsbo, OK Tranan, +1:32, 40) Nils Rönnestrand, Frösö IF, +10:54, 136) Arvid Berggren, Östersunds OK, +43:05.

H10, 2,640 m, 235 deltagare:

1) Gustav Eggöy Markhester, Snättringe SK, 16:48, 2) Linus Lindén, Växjö OK, +1:22, 3) Olof Hertin, IK Hakarpspojkarna, +1:48, 90) Erik Hedström, Östersunds OK, +11:26.

H35 Kort, 5,940 m, 149 deltagare:

1) Markus Martinelle, Söders-Tyresö, 33:11, 2) Tobias Lindell, OK Alehof, +2:38, 3) Isak Bergman, OK Skogsfalken, +2:52, 55) Marcus Amren, Östersunds OK, +16:42, 70) Martin Ohlsson, OK Storsjön, +19:33.

D40, 5,210 m, 80 deltagare:

1) Karolina Hellberg, Sundbybergs IK, 37:23, 2) Maria Sjölander, OK Rodhen, +0:42, 3) Päivi Autio, Hiisirasti (FIN), +0:57, 61) Camilla Hamberg, Östersunds OK, +23:37.

H40 Kort-2, 5,330 m, 120 deltagare:

1) Jostein Andersen, Nydalens SK (NOR), 30:56, 2) Johan Hördegårdh, IFK Göteborg Orientering, +2:04, 3) Kalle Dalin, OK Kåre, +3:04, 6) Olle Näslund, Östersunds OK, +3:24.

D45, 4,520 m, 141 deltagare:

1) Hanne Sandstad, Freidig (NOR), 33:04, 2) Aud H. Taksdal, Ganddal IL (NOR), +0:56, 3) Elisabeth Ingvaldsen, Nydalens SK (NOR), +1:24, 36) Erica Johansson, Östersunds OK, +9:41, 96) Anna Hedström Ringvall, do, +24:35.

H45-1, 6,240 m, 125 deltagare:

1) Tore Sandvik, Halden SK (NOR), 35:31, 2) Jörgen Olsson, OK PAN-Kristianstad, +0:17, 3) Bent Olav Aamodt, Fredrikstad SK (NOR), +0:37, 71) Lennart Hamberg, Östersunds OK, +16:23.

H45 Kort-1, 4,670 m, 155 deltagare:

1) Håkan Eriksson, Malungs OK Skogsmårdarna, 27:54, 2) Per Øyvind Stene, Nydalens SK (NOR), +1:21, 3) Ola Jodal, Göteborg-Majorna OK, +1:41, 34) Johan Näslund, Östersunds OK, +9:35, 93) Urban Lindgren, OK Storsjön, +20:02.

H50-1, 5,680 m, 138 deltagare:

1) Allan Mogensen, OK Ravinen, 35:28, 2) Lars Håkan Sandvik, Attunda OK, +0:51, 3) Per Jansson, OK Djerf, +1:14, 29) Ulf Lindqvist, Östersunds OK, +7:59, 49) Peter Göransson, Åsarna IK, +11:46.

D50 Kort, 3,440 m, 158 deltagare:

1) Ina Skalberg, Bredaryds SOK, 28:42, 2) Ausra Bartkeviciene, SM Gaja (LTU), +0:18, 3) Anette Palm, HJS-Vansbro OK, +1:01, 43) Inger Dahlgren, Östersunds OK, +9:06, 137) Ulrika Willén, do, +27:27.

H50 Kort-1, 4,390 m, 130 deltagare:

1) Anders Asp, Mölndal Outdoor IF, 30:41, 2) Mats Lilja, OK Älgen, +0:01, 3) Martin Johansson, OK Ravinen, +0:52, 66) Anders Dahlgren, Östersunds OK, +16:19, Erik Willén, do, Felstämplat.

H50 Kort-2, 4,380 m, 133 deltagare:

1) Erik Ersson, IFK Mora OK, 29:29, 2) Mats Nylund, Bredaryds SOK, +1:09, 3) Geir Sommerhein, OK Horten (NOR), +1:15, 86) Roger Krohn, Fältjägarnas IF, +18:31, 92) Torulf Bäckman, Frösö IF, +19:42, 108) Niclas Lidström, do, +27:24, 117) Stefan Eriksson, Åsarna IK, +33:40, Bertil Nordqvist, Fältjägarnas IF, Felstämplat.

D55, 4,030 m, 86 deltagare:

1) Maria Jonsson, Tullinge SK, 31:04, 2) Katarina Borg, Södertälje-Nykvarn OF, +0:27, 3) Elisabet Enmark, Gävle OK, +2:41, 76) Camilla Gillström, Östersunds OK, +42:34.

D55 Kort, 3,150 m, 101 deltagare:

1) Anna-Birgitta Gustafsson, OK Tylöskog, 29:10, 2) Lena Swartz, OK Orion, +0:18, 3) Maritha Henriksson, Jönköpings OK, +1:45, 49) Agneta Samuelsson, Fältjägarnas IF, +15:43.

H55 Kort, 4,330 m, 179 deltagare:

1) Bengt Werdin, OK Älvsjö-Örby, 30:21, 2) Per Spik, Leksands OK, +0:25, 3) Bo Granstedt, IK Hakarpspojkarna, +1:15, 9) Per-Erik Rönnestrand, Frösö IF, +2:36, 146) Mats Lundqvist, Östersunds OK, +24:08.

D60, 3,820 m, 73 deltagare:

1) Elisabeth Fries, Umeå OK, 32:59, 2) Lena Larsson, Sala OK, +4:30, 3) Agneta Olivestam, Vimmerby OK, +4:36, 38) Kristina Hammarfalk, Östersunds OK, +15:57.

H60, 4,990 m, 120 deltagare:

1) Sixten Westlund, OK Tyr, 34:41, 2) Warren Key, Spurposting Australia (AUS), +1:16, 3) Stefan Nyberg, Avesta OK, +1:21, 99) Kjell-Erik Sahlin, OK Vildhussen, +27:50.

D60 Kort, 3,040 m, 60 deltagare:

1) Anne-Christine Schunnesson, Attunda OK, 32:46, 2) Vivianne Axton, OK Klemmingen, +3:50, 3) Katarina Sjöholm, Mullsjö SOK, +5:43, 20) Maria Andersdotter, Brunflo IF, +12:33, 42) Eva Rönnestrand, Frösö IF, +21:42.

H65 Kort, 3,650 m, 125 deltagare:

1) Kent Törnqvist, Karlskrona SOK, 29:25, 2) Lars Janlöv, IF Åland (FIN), +2:04, 3) Kent Granqvist, Västerviks OK, +2:45, 57) Seth Persson, Fältjägarnas IF, +13:53.

H70, 4,050 m, 103 deltagare:

1) Lars-Åke Wall, OK Tisaren, 35:38, 2) Jouni Savelainen, Helsingin Suunnistajat (FIN), +1:08, 3) Jan Fogelberg, Västvärmlands OK, +1:38, 30) Lars Strinnholm, Östersunds OK, +12:39.

H70 Kort, 3,140 m, 127 deltagare:

1) Börje Wahlgren, Sundbybergs IK, 29:48, 2) Alf Lindberg, Köping-Kolsva OK, +0:10, 3) Christer Elfsberg, Kristinehamns OK, +0:41, 32) Chip Lundström, Frösö IF, +8:07, 83) Gunnar Hedberg, Åre OK, +20:13, Per Hedman, Östersunds OK, Felstämplat.

H75 Kort, 2,890 m, 74 deltagare:

1) Per-Ivar Möllberg, Arboga OK, 35:05, 2) Björn Linnersjö, OK Orion, +1:44, 3) Ronny Andersson, OK Skogshjortarna, +2:07, 60) Lennart Berggren, Östersunds OK, +27:04.

D45 Motion, 4,270 m, 109 deltagare:

1) Anna Ås, Lunds OK, 39:30, 2) Ellen Ladim, OK Moss (NOR), +1:50, 3) Pia Hammar, Strängnäs-Malmby OL, +3:47, 25) Hanna Falkeström, Frösö IF, +13:10, 46) Ylva Nowén, do, +17:51.

H45 Motion, 4,500 m, 82 deltagare:

1) Daniel Bjärsvik, IK Hakarpspojkarna, 32:23, 2) Lars Kullman, OK Alehof, +1:27, 3) Gary Larsson, OK Skogshjortarna, +1:37, 21) Peter Wallskog, Östersunds OK, +8:38.

D50 Motion, 3,530 m, 82 deltagare:

1) Anne-Marie Strömsten, Härnösands OK, 35:03, 2) Anna Jöhnemark, Stora Tuna OK, +1:00, 3) Nina Pettersson, Åmåls OK, +1:14, 4) Ingela Rönnestrand, Frösö IF, +2:11, 23) Åsa Lindqvist, Östersunds OK, +8:05, 30) Anna Krohn, Fältjägarnas IF, +10:50, 71) Susanne Lingblom, OK Storsjön, +31:15.

H50 Motion, 4,500 m, 60 deltagare:

1) Peter Edman, Korsnäs IF OK, 35:47, 2) Bjørn-Willy Arntzen, Lierbygda O-Lag (NOR), +0:46, 3) Mikael Lilje, Gävle OK, +3:20, 5) Hans-Åke Falkeström, Frösö IF, +4:33.

D55 Motion, 3,480 m, 49 deltagare:

1) Karin Bengtsson, Visborgs OK, 42:13, 2) Gabriela Egerup, Tullinge SK, +0:40, 3) Tove Sildnes, Konnerud IL (NOR), +0:57, 49) Madeléne Wallentin, Östersunds OK, +56:29.

D60 Motion, 3,520 m, 41 deltagare:

1) Eva Bohm, OK Vildhussen, 38:36, 2) Lillemor Nyberg, Kristinehamns OK, +1:31, 3) Ingela Skarin Håkansson, IK Uven, +2:03.

H60 Motion, 3,900 m, 29 deltagare:

1) Leif Bergman, Södertälje-Nykvarn OF, 37:14, 2) Svante Gunnarsson, OK 64 Torpa, +1:24, 3) Leif Karlsson, OK Kontinent, +1:25, 16) Peter Zwahlen, Östersunds OK, +15:16.

D65 Motion, 2,960 m, 37 deltagare:

1) Tove Straarup, Horsens OK (DEN), 35:26, 2) Lena Fritzell, IF Rigor, +1:32, 3) Lena Larsson, Sävedalens AIK, +6:33.

D70 Motion, 2,900 m, 33 deltagare:

1) Annastina Högemo Karlsson, SOK Aneby, 38:05, 2) Margareta Lindgren, Värend GN OL, +0:04, 3) Barbro Nilsson, Alvesta SOK, +1:20, 29) Anna Berggren, Östersunds OK, +50:19.

U2, 2,570 m, 236 deltagare:

1) Zeb Macahan Millbourn, OK Skogsfalken, 17:59, 2) Endre Aakre Leistad, Skien OK (NOR), +3:29, 3) Alva Rehnholm, OK Linné, +3:55, 99) Elias Falkeström, Frösö IF, +16:02, 180) Sigrid Ohlsson, OK Storsjön, +26:02.

Inskolning, 1,970 m, 158 deltagare:

Grete Ohlsson, OK Storsjön, Godkänd, Klara Stenmark-Rönnestrand, Frösö IF, Godkänd.

Svår 5,0, 5,110 m, 61 deltagare:

1) Johan Herbst, Västerås SOK, 35:21, 2) Jørgen Schjølberg, Tynset IF (NOR), +2:23, 3) Martin Juhlin, Västerås SOK, +4:02, 21) Per Röst, OK Storsjön, +15:22, 56) Richard Engholm, Tandsbyns IF, +43:23.

Svår 3,5, 3,580 m, 73 deltagare:

1) Anders Dalin, Leksands OK, 22:46, 2) Per Persson, FK Herkules, +6:33, 3) Daniel Nilsson, Skåneslättens OL, +8:05, 20) Marie Rönnestrand, Frösö IF, +13:58.

Medelsvår 5,0, 5,100 m, 37 deltagare:

1) Leo Eneroth, Lunds OK, 38:14, 2) Kyrre Lerøy Sataøen, Rond OL (NOR), +3:17, 3) Mats Karlström, Frösö IF, +4:15, 4) Erik Rönnestrand, do, +5:46, 13) Jakob Wickenberg, Östersunds OK, +15:44, 21) Charlotta Nilsson, Frösö IF, +24:21.

Medelsvår 4,0, 4,020 m, 87 deltagare:

1) Andreas Näsman, Lerums SOK, 35:30, 2) Anders Reimertz, Gällstadbygdens SOK, +0:15, 3) Evert Strandvall, IF Minken (FIN), +0:16, 26) David Lidström Hultén, Frösö IF, +11:46.

Medelsvår 3,3, 3,410 m, 137 deltagare:

1) Mathias Öström, Malmö OK, 26:13, 2) Klas Bogsjö, Helsingborgs SOK, +0:07, 3) Silvano Bertozzi, GOLD Savosa (SUI), +5:14, 11) Kristin Rönnestrand, Frösö IF, +8:20, 98) Hanna Lidström-Hultén, do, +29:03.

Lätt 10,0, 9,970 m, 43 deltagare:

1) William Björkman, Växjö OK, 1:03:52, 2) Benjamin Claesson, Jönköpings OK, +1:06, 3) Mattias Ossiansson, IK Hakarpspojkarna, +9:28, 7) Magnus Oscarsson, Frösö IF, +14:52.

Lätt 5,0, 4,980 m, 71 deltagare:

1) Fredrik Hellqvist, Sundsvalls OK, 40:57, 2) Jens Fasth, Boxholm-Mjölby OL, +0:27, 3) Fredrik Thapper, Västerås SOK, +1:26, 6) Jon Oscarsson, Frösö IF, +3:33.

Etappstart-U2, 2,570 m, 119 deltagare:

1) Alfred Pettersson, Finspångs SOK, 21:26, 2) Viggo Carell, Texas Tigers (other), +1:02, 3) Johan Svensson, Skåneslättens OL, +1:59, 28) Kajsa Wickenberg, Östersunds OK, +10:13.

Etappstart-Svår 7,5, 7,600 m, 106 deltagare:

1) Daniel Attås, OK Tisaren, 45:06, 2) John Fredriksson, +2:39, 3) Timothy Robertson, Koovee (FIN), +3:16, 24) Johanna Edin, Åre OK, +20:08, 43) Johan Nilsson, Östersunds OK, +26:49, 51) Maria Dovåker Liss, do, +29:30, 62) Hanna Sunnerheim Sjöberg, do, +34:07.

Etappstart-Svår 5,0, 5,110 m, 190 deltagare:

1) Arvid Henriksson, Järla Orientering, 32:38, 2) Michael Wehlin, Skogspojkarnas OK, +0:47, 3) Ola Skepp, Sävedalens AIK, +1:19, 88) Mats Skott, Åre OK, +18:27, 171) Rasmus Willén, Östersunds OK, +55:23, 175) Kristina Larsson, do, +58:24.

Etappstart-Svår 3,5, 3,580 m, 223 deltagare:

1) Johan Israelsson, Domnarvets GoIF, 24:48, 2) Per Brandt, do, +0:16, 3) Ragnhild Hjermstad, Fossum IF (NOR), +1:09, 134) Jonny Röst, OK Storsjön, +24:42.

Etappstart-Medelsvår 6,0, 5,980 m, 51 deltagare:

1) Viktor Park, OK Stigen, 42:11, 2) Ola Ravald, Östersunds OK, +0:53, 3) Linda Take, OK Tyr, +1:31.

Etappstart-Medelsvår 5,0, 5,100 m, 105 deltagare:

1) Johan Lühing, Alewalds (other), 37:01, 2) Jesper Schüllerqvist, Västerviks OK, +1:31, 3) Rasmus Cutrone, AC Milan (other), +1:41, 12) Fredrik Bernsten, Östersunds OK, +9:34, 50) Christina Ravald, do, +16:46, Jens Wickenberg, do, Felstämplat.

Etappstart-Medelsvår 3,3, 3,410 m, 173 deltagare:

1) Hedda Hoff Hagen, Byåsen IL (NOR), 27:45, 2) Rebecca Take, OK Tyr, +0:14, 3) Hugo Petersson, OK Nolaskogsarna, +1:07, 47) Gry Dahlgren, Östersunds OK, +13:32, 52) Pär Stenlund, Fältjägarnas IF, +14:22, 60) Christina Friberg, Östersunds OK, +15:04, 122) Sven Ringvall, do, +28:29.

Etappstart-Lätt 5,0, 4,980 m, 77 deltagare:

1) Tom Axelsson, do, 42:50, 2) Cecilia Winqvist, OK Djerf, +1:14, 3) Sven Börjesson, Järla Orientering, +3:35, 60) Pernilla Oscarsson, Frösö IF, +44:59.

Etappstart-Lätt 3,5, 3,620 m, 164 deltagare:

1) Ella Laine, Degerfors OK, 24:28, 2) Andre Bergkvist, Västerbergslagens OL, +3:30, 3) Marcus Giberg, Tumba-Mälarhöjden OK, +4:20, 6) Isa Wickenberg, Östersunds OK, +6:41, 19) Lotta Wickenberg, do, +9:33, 91) Herman Göransson, Åsarna IK, +22:49.

Etappstart-Lätt 2,5, 2,690 m, 134 deltagare:

1) Gabriel Laine, Degerfors OK, 22:20, 2) Frej Söderholm, Strängnäs-Malmby OL, +0:36, 3) Agnes Nilsson, Domnarvets GoIF, +2:25, 6) Astrid Hedström, Östersunds OK, +6:10, 97) Emil Skott, Åre OK, +35:31.

Etappstart-Prova på 2,5, 2,470 m, 38 deltagare:

1) Jonathan Petersson, Nyköpings OK, 22:36, 2) Jakob Åkesson, Skåneslättens OL, +1:36, 3) Anton Henricsson, OK Tyr, +2:35, 26) Caroline Wärja, Åsarna IK, +22:05.

MTBO D40, 13,530 m, 16 deltagare:

1) Marquita Gelderman, North West Orienteering Club (NZL), 1:16:43, 2) Katri Niittymäki, Hiiltomiehet (FIN), +1:02, 3) Camilla Munsterhjelm, SK Pohjantähti (FIN), +9:14, 10) Britta Brännström, Östersunds OK, +29:06.