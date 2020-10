Ett blomlådeköp satte fart på Minna och Tommys arkitektkarriärer – nu har de fullt upp

Han och sambon Minna Portinson flyttade till Östersund i alla fall med sin lilla dotter för att komma närmare Minnas familj, men det blev inget jobb på något kontor.

– Sen köpte jag en blomlåda på Facebook. Tack vare att jag prutade så hårt på den och att det blev en dialog om det så kollade säljaren upp min profil på Facebook. Hon tänkte väl ”vad är det här för knasboll?”, säger Tommy och skrattar.

När de sedan möttes för att göra färdig köpet sa säljaren ”jag såg att du är arkitekt, tar du på dig uppdrag?” till Tommy.

– ”Ja självklart, vi har inga jobb alls nu och tar på oss vad som helst” svarade jag då, säger Tommy Vince.

Kvinnan skulle rita en fjällstuga och det blev starten av Kärnvirke Arkitektur.

När Tommy och Minna väl bestämde sig för att satsa på en egen arkitekturfirma behövde de någonstans att sitta. Med en 11 månader gammal bebis hemma är inte köksbordet det bästa alternativet. De hyrde in sig på kontorshotellet Nummer ett vid Stortorget i Östersund.

– Sen har en sak lett till en annan. Vi träffar företagare och vi träffar folk här på kontoret. Nätverkandet har lett till att vi i dag har fullbokat två månader framåt och det ser bra ut fram till slutet av året, säger Tommy Vince.

Trots rivstarten så vågar de inte riktigt andas ut än. De tycker nästan att det har gått för bra hittills.

– Det kan inte vara så att varannan person som jag springer på erbjuder ett jobb, men så ser det ut just nu, säger Tommy Vince.

Det som de tycker gör att de skiljer sig från många andra kontor i stan är att de jobbar mest mot privatpersoner och trivs bra med det.

Precis som namnet Kärnvirke arkitektur antyder så är hållbarhet något som både Minna och Tommy brinner för.

– De kunder som vi har haft än så länge har varit väldigt öppna, med rätt dialog, mot att välja hållbara alternativ jämfört med det som har ett större klimatavtryck. Det är väldigt kul, säger Tommy.

– Det är något kontor generellt sett har pratat om som en svårighet, men jag vet inte om det är för att vi kommer från en generation där det är en sån självklarhet som det öppnar upp sig eller om vi har haft sådan tur med våra kunder som faktiskt prioriterar hållbarhetsval, fortsätter han.

Han själv har jobbat med hållbarhet i många år och redan innan han började studera till arkitekt jobbade han med matsvinnsoptimering i restauranger och offentliga kök och han utsågs till Årets innovationstalang i Sörmland.

Att hans examensarbete skulle ha med hållbarhet att göra var självklart och med det projektet är han nominerad till The Royal Institute of British Architects, RIBA, president medals och tävlar mot arkitektstudenter världen över.

– Det betyder att det är universitetets bästa projekt. Man jobbar väldigt hårt med det så det är kul när skolan säger ”vi vill stå bakom det här projektet och tävla internationellt”, säger Tommy.

Hans projekt handlar om att ta den hållbara arkitekturen till en ny nivå.

– Målet har under ganska lång tid handlat om att bara bli klimatneutral och det har vi börjat bli ganska bra på, säger Tommy.

– Nu har FNs klimatpanel, IPCC, börjat ställa krav på att vi ska ha kolsänkande åtgärder för att nå våra klimatmål och där har inte arkitekturen börjat att svara upp än. Det är ett reellt krav för att vi ska nå parisavtalet, men arkitekturen har inte börjat utveckla sådana projekt än. Det som mitt projekt egentligen handlar om är teorin bakom vad IPCC frågar efter och hur det skulle kunna vara applicerbart i arkitekturen och sen har jag ritat upp ett förslag på hur det skulle kunna se ut, fortsätter han.

Självklart hoppas han på att vinna med sitt projekt, men bara att bli nominerad är stort. Alla projekt som nomineras publiceras på RIBA och blir tillgängliga för arkitekter världen över.

Vinnaren meddelas första december och i samma veva kommer projektet "How architecture can save the world from global climate change” i bokform.