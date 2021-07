Evelina Pålsson: Om Tiktok får mig att tänka på läppförstoring – hur påverkas då unga?

”I'm just thinking about, I'm just thinking about it, I'm just thinking about it... I did it” ljuder Tiktok-klippet där en ung kvinna som funderar över och sedan genomför en skönhetsoperation visas.

Det är läppar, näsor, rumpor och bröst som förstoras och förändras. Det är klipp som får unga att känna sig fel och vilja förändra sina kroppar.