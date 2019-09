Exklusiv intervju: Kiss-gitarristen om samarbetet med Östersundsbandet, framgångarna och hur det är att rocka som 65-åring

Många känner vi till det ikoniska amerikanska rockbandet Kiss. Den tuffa imagen, sminket, pyrotekniken och gitarriffen.

Från mitten av 1980-talet, till och med 1996, var Bruce Kulick medlem i Kiss. Han spelade sologitarr på hitlåtar som Forever, Tears are Falling och Crazy Nights.

Tidigare under året skickade Östersundsbandet Velvet Insanes gitarrist Jesper Lindgren ett mejl med en demo till Bruce Kulick och frågade om han ville spela gitarr på låten som skulle bli den första singeln på bandets nya skiva som släpps i början på 2020. Bruce Kulick tackade ja, vilket resulterade i låten "Brand new start".

Bruce Kulick gillade vad han hörde.

– Jag gillade låten de skickade. Jag fastnade för den starka sången, det solida framförandet från musikerna och jag drogs till melodin. Jag älskade att låten var poppig. Jag är absolut inte främmande för pop, säger han.

- Om det är en bonus att jag spelade på den så är det såklart bra. Men en bra musiker kan inte bara gå in och tro att man ska vara "the iceing on the cake". Tårtan måste fortfarande smaka gott. Men jag är nöjd med min insats, säger Bruce Kulick.

Han säger att det är inte omöjligt att det blir fler samarbeten med Velvet Insane framöver. Han stänger inga dörrar.

- Jag älskar att hjälpa till när det blir något bra av det, säger Bruce Kulick.

Att hjälpa yngre band och att vara så entusiastisk över det som du verkar vara tycker jag visar på en stor ödmjukhet. Skulle du säga att du är en ödmjuk person?

- Jag skulle absolut kunna beskriva mig som det. Men jag är samtidigt väldigt privilegierad med tanke på min långa karriär.

Bruce Kulick minns musiker och personer som han själv beundrat i sitt liv, personer som han ser som sina förebilder. Han nämner bland annat Queen-gitarristen Brian May som Bruce träffade i unga år.

- Han var en väldigt snäll gentleman. Och då tänkte jag att om jag någonsin blir känd så ska jag inte bli ett svin och säga "fuck off your wanker" om någon kommer fram till mig. Jag föredrar istället att dela med mig av min erfarenhet av musik och vara hjälpsam och att bidra. Jag gillar det.

Jag inser att jag är lyckligt lottad.

I dag är Bruce Kulick 65 år gammal, och de senaste 19 åren har han varit ordinarie medlem i rockbandet Grand Funk Railroad. Han fortsätter att turnera och uppträda med sin gitarr, även om "Grand Funks" spelningar inte riktigt går att jämföra med de under Kiss-åren eller Kiss nuvarande mastodontkonserter.

– Med "Grand Funk" kan vi ibland ha en "back-drop" med den amerikanska flaggan och vår logga. Men varken laser eller bomber. Allt handlar om musiken.

Du har varit i musikbranschen länge. Blir du inte trött på det? Att turnera och spela?

- Jag måste avbryta dig där. Att uppträda på en scen när man är en musiker är vad man verkligen lever för. Såklart kan det bli lite stressigt och alla gig är såklart inte bekväma, säger Bruce Kulick och fortsätter:

- Inför varje resa så måste jag peppa mig själv. "Åh, jag måste åka till flygplatsen". Men när du väl är där och har gjort dig hemmastadd så kommer du på att du kommer få spela gitarr framför alla de här människorna. Och du får betalt. Jag inser att jag är lyckligt lottad.

Har du någon kontakt med Paul Stanley och Gene Simmons idag?

- Ja, självklart. Jag har tyvärr inte lyckats gå och se dem på den senaste turnén, men vi har fortfarande kontakt då och då.

Bruce kommer också in på hur han känner angående sin tid i Kiss. Det är som att tanken på Paul och Gene får honom att känna efter.

- Jag är väldigt nöjd över att ha varit en del av något så stort. Det är ett så pass ikoniskt band. Nu är de där ute och spelar de här stora showerna och jag finns med i turnéboken som man kan köpa och de visar bilder på mig på scenen när de spelar äldre låtar. Och det är fantastiskt.

Men jag måste också ge dem kredd. Jag är ödmjuk, någon nämnde det, haha!

Hur funkade samarbetet i bandet?

- Ibland jobbade jag tillsammans med grabbarna, och ibland jobbade jag själv. Det var en balans där. Jag kunde också ta direktiv och det är såklart en bra sak.

– Men jag måste också ge dem kredd. Jag är ödmjuk, någon nämnde det, haha!

När du blev ordinarie medlem i Kiss i mitten av 1980-talet så var det en tid av förändring precis efter att man valt att ta av sig sminket. Hur var det att komma in i bandet under den perioden?

- Det stämmer att jag gick med i en helt ny typ av Kiss. Med skivan "Lick it up" hade de redan etablerat att det skulle bli ett band utan smink. Det var modigt gjort att ta av sminket. Och det var vid rätt tillfälle. MTV var på väg att bli den stora grejen, musikvideor var den nya vägen att få band att lyfta. Och jag tyckte att de såg väldigt coola ut.

Något hände när Kiss började spela in skivan Amimalize 1984. Mark St John, som då var sologitarrist i bandet, hade det tufft under inspelningen och Bruce Kulick fick komma in och avlösa honom under delar av inspelningen. Han fick göra lite "ghost guitarwork" som Kulick själv uttrycker det.

Paul Stanley har tidigare sagt i intervjuer att det bland annat hade att göra med att Mark St John hade svårt att spela samma solo flera gånger.

Vi skulle vilja att du följer med oss på turnén", sa han. Och resten är, vad jag brukar säga, Kisstory

När Mark St John senare drabbades av en sjukdom som resulterade i att hans händer och armar svullnade upp, och fick svårt att spela, så fick han lämna bandet permanent 1984 och Bruce Kulick tog över platsen som sologitarrist i Kiss.

– Plötsligt sa Paul (Stanley) åt mig att inte klippa mitt hår. Jag förstod först inte vad han menade med det. "Ok", svarade jag.

- Sen kom han förbi ungefär sex veckor senare och sa att de skulle åka på turné i Europa. "Vi skulle vilja att du följer med oss på turnén", sa han. Och resten är, vad jag brukar säga, Kisstory, säger Bruce Kulick och skrattar till.

Hur skulle du beskriva din tid i Kiss?

- Du vet, att vara med i en grupp som är så känd innebär en hel del press. Du inser att nu gäller det att göra det bästa jag kan. Jag vet inte hur länge det kommer hålla. De kan alltid få för sig att göra en återföreningsturné. (Vilket också var orsaken till att Bruce Kulick fick lämna bandet 1996 reds. anm.).

- Men jag gillade det. Jag är väldigt tacksam över att ha haft möjligheten att få spela gitarr i Kiss. Och att få visa upp min musik och min talang för alla dessa människor.

Jag är stolt över att vara en del av ett band som har varit med i så många år

Bruce Kulick förklarar att han med tiden börjar uppskatta sin tid i Kiss mer och mer, ju äldre han blir. Han säger att det var svårare att uppskatta tiden i bandet under perioden han var medlem.

- Nu ser jag det som andra, yngre människor som växte upp under mina år i bandet såg. Jag ser vad bandet betydde för dem. Nu inser jag hur bra låtarna och framträdandena var. Ibland smaklösa texter, men det var en del i att vara ett rockband på 80-talet.

Men du försöker att föra ditt Kiss-arv vidare?

- Absolut! Jag omhuldar det!

- Jag är en stor anhängare till bandet. Jag är så stolt över vad jag har gjort. Och jag är stolt över att vara en del av ett band som har varit med i så många år. Det är något att verkligen omhulda. Absolut!

Bruce Kulick var medlem i Kiss i 12 år (från 1984 till 1996) och medverkade på sex studioalbum. Trots att han är den som varit medlem i bandet längst bortsett från den nuvarande uppställningen, bar han aldrig bandets karakteristiska smink.