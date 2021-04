Extrainsatt coronatillsyn på Årekrog visade på ytterligare brister – nu hotas krögaren av vite om inte åtgärder vidtas snarast

Under ett tillsynsbesök på en restaurang i Åre i slutet på mars möttes inspektörerna av full fest, många kraftigt berusade gäster, gäster som rörde sig mellan borden och trängsel på vissa ytor.

Restaurangen fick då ett föreläggande av kommunen om att inkomma med kompletterande åtgärder, vilket restaurangägaren också gjorde. Men kommunen var inte nöjd med restaurangägarnas svar på hur de skulle minska risken för smittspridningen i lokalerna.

– Åtgärderna var inte tillräckliga så därför fick de en ny chans på sig att komplettera med handlingar som skulle vara oss tillhanda senast den 8 april, berättar miljöinspektör Hanna Rooth på Åre kommun.

På torsdagseftermiddagen den 8 april inkom kompletterande åtgärdshandlingar till miljökontoret och senare samma dag gjorde kommunen en uppföljningsinspektion för att kontrollera att åtgärderna var tillräckliga. Då upptäcktes ytterligare en brist som restaurangen nu ska åtgärda.

– Ärendet är inte avslutat utan vi kommer fortsätta att handlägga det. Under uppföljningsinspektionen så upptäckte man att borden på uteserveringen stod för nära varandra. Nu kvarstår för restaurangen att möblera om och skicka in en ny så kallad situationsplan över placeringen av bord. Den måste komma in till oss under fredagen, uppger Hanna Rooth.

Om brister fortsatt kvarstår kan kommunen utfärda ett vitesbelopp som, enligt Hanna Rooth, baseras på verksamhetens omsättning.

