Extremhöga halter arsenik i dricksvattnet utanför Stugun: ”Mycket folk som dricker dåligt vatten”

– Det är uppmätt över 100 gånger gränsvärdet på 10 mikrogram i en brunn i Höglunda. Vi har gått ut till fastighetsägare och uppmanar dem att ta prov på sitt vatten för att kunna göra en sammanställning av hur utbrett detta är. Vi har ingen bra idé hur vi ska lösa det just nu, mer än att gå ut med allmän information, säger Ragunda kommuns Bygg- och miljöchef Göran Hansson.

De förhöjda värdena på arsenik finns på ett avgränsat området och går som ett stråk förbi Höglunda och Bomsund och över på andra sidan Indalsälven, till Strömsnäs, Mörtån och Mörtsjön. Avvikelsen upptäcktes av en privat fastighetsägare.

– I själva Stugun på det kommunala vattennätet hittar vi inga förhöjda halter, säger Herbert Jacobsson, VA-tekniker på Ragunda kommun.

Arsenik är ett grundämne som finns naturligt i berggrunden och därmed i dricksvattnet. Men dricker man vatten med stor mängd arsenik ökar risken för både cancer och leverskador.

– Arseniken läcker ur berggrunden. Det är ett av de ämnen som alltid finns där, som koppar, zink och uran. Men det är så små mängder i vanliga fall. Det här som är hittat nu är mycket, säger Herbert Jacobsson.

Det är mycket folk som dricker dåligt vatten, men vet inte om det

Problemen med dricksvattnet öster om Stugun är dock inte unikt för Östjämtland. Över 200 miljoner människor i världen har förhöjda värden av arsenik i sitt dricksvatten.

– Det är mycket folk som dricker dåligt vatten, men vet inte om det. Man tror man är säker för att det smakar bra, men så är det inte. Radon finns till exempel mycket i marken här och även i kommunens vatten. Men radon är enklare att rena än arsenik. Då kan man lufta vattnet. Arsenik måste filtreras bort, säger Herbert Jacobsson.

Vattenfilter kan rena vattnet från arsenik så att det blir drickbart och godkänt.

Då man hittat de dåliga vattenvärdena i privata brunnar är det upp till varje fastighetsägare att åtgärda problemet.

Bygg- och miljöchefen Göran Hansson uppmanar fastighetsägare att göra ett så kallat utökat vattenprov så att provtagningen får med kontroll av metaller och halvmetaller, som arsenik. Om man har egen brunn är det rekommenderat att man tar vattenprov vart tredje år.

– Jag ser helst att man vänder sig direkt till filterförsäljarna för att se om deras filter kan rena dricksvattnet.

Om man inte kan åtgärda de mycket förhöjda värdena av arsenik kan det bli aktuellt med nya brunnar.

– Då får vi fundera på att borra brunn för dricksvatten till flera fastigheter på annat ställe, säger Göran Hansson.

Fakta arsenik:

Arsenik är ett grundämne som finns i berggrunden. Att få i sig höga halter arsenik under lång tid ökar risken för cancer i hud, lunga, urinblåsa och troligen även i lever och njurar. Det kan också leda till hjärt- och kärlsjukdom, leverskada, kronisk hosta, diabetes och hudförändringar. Gränsvärdet för arsenik i dricksvattnet sänktes år 2003 ner till 10 mikrogram per liter från tidigare 50 mikrogram per liter.

Källa: Livsmedelsverket/Svensk vattenanalys