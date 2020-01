Falska poliser lurar äldre i nytt bedrägeri – får dem att plocka ihop värdesaker som de sedan hämtar

De senaste dagarna har ett ny sorts bedrägeri dykt upp och som har gjort att polisen riks går ut med en varning. I det här fallet är det falska poliser som lurar till sig betal- och kreditkort av äldre.

Det går till så att först ringer en person upp som säger sig arbeta för polismyndigheten. Den personen säger att de håller på med en utredning och i samband med den behöver de tillgång till de äldres bankkort och pin-kod och värdesaker.

En stund senare dyker en person upp hos den äldre för att hämta sakerna.

Polisen stryker under att de aldrig åker hem till någon för att hämta bank- och/eller kreditkort. De påminner också om att aldrig släppa in någon över tröskeln som du inte vet vem det är. Be alltid om legitimation och motring och kontrollera med den institution eller företag som personen påstår sig komma ifrån. Men ring inte ett nummer som personen ger, utan slå upp det själv.

Anmäl direkt via 114 14 om du eller någon närstående utsatts för brott. Vid pågående brott ring 112.